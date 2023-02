Τουρκία: Πανικός και ουρλιαχτά σε live μετάδοση την ώρα του μετασεισμού των 7,7 Ρίχτερ (Βίντεο)

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν ισχυρό μετασεισμό 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, η νέα ισχυρή δόνηση άγγιξε τα 7,7 Ρίχτερ.

Τις στιγμές του πανικού κατέγραψαν σε live μετάδοση τηλεοπτικές κάμερες στην τουρκική πόλη Μαλάτια, την ώρα που σημειωνόταν ο ισχυρός μετασεισμός νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Την ώρα που ο δημοσιογράφος του καναλιού «A TV» , βγαίνει σε ζωντανή μετάδοση και περιγράφει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών για να εντοπίσουν επιζώντες, ξαφνικά το συγκεντρωμένο πλήθος αρχίζει να τρέχει και να ουρλιάζει, προσπαθώντας να καλυφθεί από κάποιο κτήριο που καταρρέει. Ο δημοσιογράφος μαζί με τον κάμεραμαν τρέχουν και αυτοί να σωθούνε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται από το μικρόφωνο ο δυνατός θόρυβος της κατάρρευσης.

BREAKING NEWS



While the debris field in Malatya was broadcast live on television, a new earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in Kahramanmaraş Ekinözü.#deprem #earthquake #turkey #breakingnews pic.twitter.com/IFcgAJgklb