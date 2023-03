Πρώτη εμφάνιση του Μπρους Γουίλις μετά την διάγνωση άνοιας

Σύμφωνα δημοσίευμα της Daily Mail, ο 67χρονος σταρ του Χόλιγουντ εθεάθη να πίνει καφέ με δύο φίλους του στη Σάντα Μόνικα και έδειξε σαστισμένος με τους φωτογράφους που τον εντόπισαν κατά τη βόλτα του στον πεζόδρομο.

Οι φίλοι του «λειτούργησαν σαν ανθρώπινη ασπίδα και προσπάθησαν να τον κρύψουν όσο καλύτερα μπορούσαν», αναφέρει το άρθρο, συμπληρώνοντας πως ο ίδιος δεν φάνηκε να καταλαβαίνει την αντίδρασή τους.

Αρχικά προχώρησε μπροστά και στη συνέχεια ένας από τους δύο άνδρες που τον συνόδευαν παρενέβη εκ νέου και τον οδήγησε προς το αυτοκίνητο προκειμένου να αποχωρήσουν, αναφέρει το newsbeast.

