ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση πρώην μαθητή της (Βίντεο)

Η Jacqueline Ma, μια 34χρονη δασκάλα της έκτης τάξης στο Lincoln Acres Elementary School, κατηγορήθηκε για τρεις άσεμνες πράξεις με παιδί κάτω των 14 ετών και τρεις κατηγορίες για συναναστροφή με ένα παιδί κάτω των 14 ετών, σύμφωνα με στα αρχεία του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας του Σαν Ντιέγκο που ελήφθησαν από το NBC 7.

Η αστυνομία είπε ότι επικοινώνησε μαζί τους μια ανήσυχη μητέρα, η οποία υποπτευόταν ότι το παιδί της «πιθανώς να είχε ανάρμοστη σχέση» με τη δασκάλα.

Την Τρίτη, όπως αναφέρει το newsbeast, συνελήφθη στην πανεπιστημιούπολη του σχολείου γύρω στις 8 π.μ., αλλά όχι κοντά σε μαθητές, είπε η Επαρχιακή Έφορος Leighangela Brady σε δήλωσή της στο NBC 7.

Η Brady είπε ότι η περιφέρεια γνώριζε μόνο ένα θύμα, το οποίο δεν είναι πλέον φοιτητής στην περιοχή.

«Ολόκληρη η σχολική μας κοινότητα είναι τόσο έκπληκτη όσο και εμείς από αυτά τα νέα. Η περιφέρεια θα συνεργαστεί με τις αρχές και δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω την έρευνα που εκκρεμεί. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε την ασφάλεια, τις ανάγκες και την εκπαίδευση των μαθητών», είπε η Μπρέιντι σε δήλωση. Η περιφέρεια εργαζόταν για να βρει έναν αντικαταστάτη για της Ma, είπε η Brady. Την ίδια ώρα η δασκάλα κρατείται στο Γυναικείο Κέντρο Κράτησης Las Colinas, είπαν οι αστυνομικοί.

Δεν είναι σαφές πότε συνέβη η κακοποίηση. Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες λόγω της ηλικίας του θύματος και της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Μα ήταν μία από τους πέντε δασκάλους που έλαβαν το βραβείο «Δάσκαλος της Χρονιάς στην Κομητεία Σαν Ντιέγκο» για το 2022-2023 της Cox Communication. Σε ένα προφίλ σχετικά με τη νίκη της, η Ma είπε ότι «θεωρεί τις σχέσεις που διατηρεί με τους μαθητές της τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της», σύμφωνα με το NBC7. Πολλοί γονείς του Lincoln Acres είπαν στο NBC 7 ότι πίστευαν ότι η Μα είχε καλή σχέση με τους μαθητές της, ωστόσο, κάποιοι παρατήρησαν κάποιες κόκκινες σημαίες, μεταδίδει η New York Post.

Η Aileen Carillo είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο νεαρός αδερφός της ήταν πρώην μαθητής της Ma και ότι είχε «ξεφύγει από τα όρια» στις επικοινωνίες της μαζί του.

