Βασιλιάς Κάρολος: Αυτό είναι το πρώτο πορτρέτο του μετά τη στέψη

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι επίσημα ο νέος μονάρχης της Βρετανίας και το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο πορτρέτο του μετά τη στέψη.

Στο πορτρέτο φοράει το στέμμα και κρατάει τα βασιλικά σύμβολα, ενώ το δημιούργησε ο Hugo Burnand, σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σημειώνεται, πως ο Κάρολος είναι επίσημος βασιλιάς της Βρετανίας από τη στιγμή που πέθανε η Ελισάβετ, αφού ήταν διάδοχος του θρόνου από την ηλικία των τριών ετών.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



