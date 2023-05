Βραζιλία: Κάρφωσε στυλό στο πρόσωπο συμμαθήτριάς του γιατί «τον κορόιδεψε» - Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση

Τα σοκαριστικά πλάνα από το Amazonas της Βραζιλίας δείχνουν τον νεαρό να κρατάει μια αφίσα μαζί με άλλους πέντε συμμαθητές του, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail. Αλλά ξαφνικά επιτίθεται στο κορίτσι με ένα στυλό στο δημοτικό σχολείο Dom Jacson Damasceno Rodrigues στο Manaus στις 8 Μαΐου.

Σοκαρισμένοι συμμαθητές ακούγονται να φωνάζουν, καθώς ένα από τα αγόρια που συμμετείχε στην παρουσίαση έσπευσε να συγκρατήσει τον συμμαθητή του.

Κι άλλοι μαθητές βοήθησαν να συγκρατηθεί το αγόρι μέχρι να φτάσει μια μονάδα της Στρατιωτικής Αστυνομίας για να το συλλάβει.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI