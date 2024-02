Ινδία: Τρακτέρ με δεκάδες προσκυνητές, κατέληξε σε λίμνη – Τουλάχιστον 24 νεκροί

Στο τρέιλερ επέβαιναν 54 άτομα που συμμετείχαν σε εκδρομή προσκυνηματικού χαρακτήρα στις όχθες του ποταμού Γάγγη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην πόλη Κάσγκαντζ που βρίσκεται 266 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λάκναου, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών τηλεοπτικών δικτύων, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ στην προσπάθειά του να προσπεράσει άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στα νερά της λίμνης.

Flash: (Disturbing Visuals)



15 people, including 7 children, died when tractor-trolley in which they were travelling overturned and fell into pond in Uttar Pradesh's #Kasganj district, police said.



They said 15-20 people were injured in #accident that took place on… pic.twitter.com/xDll5oWm4S