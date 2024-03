Πυρκαγιά σε πολυτελή διαμερίσματα στο Λονδίνο - 11 άτομα στο νοσοκομείο (Βίντεο)

Το κτίριο διαμερισμάτων στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται στο Νότιο Κένσινγκτον, στο νοτιοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Όταν έφτασε η πυροσβεστική, το μισό ισόγειο του πενταώροφου κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου στην πλατφόρμα X.

"Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο ως τον τελευταίο όροφο και την οροφή (του κτιρίου). Οι ομάδες (της πυροσβεστικής) εργάζονται σκληρά για να (...) εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτίρια", δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν με τη χρήση κλιμάκων από την πυροσβεστική και περίπου 130 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο διαμερισμάτων και γειτονικά κτίρια.

"Γύρω στους 11 ανθρώπους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο", σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες.

BREAKING NEWS:ALLEGEDLY



⚠️



NOT FOR SENSITIVE VIEWERS!!!



STOP THE GENOCIDE!!!??



APPARENTLY A MAN HAS SET HIMSELF ON FIRE IN "LONDON" PROTESTING AGAINST THE PALESTINE GENOCIDE!!!? pic.twitter.com/Gtu3kKuPTx