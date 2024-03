Μακελειό στη Μόσχα: ΗΠΑ και Βρετανία είχαν προειδοποιήσει για την απειλή - Παγκόσμια φρίκη (Βίντεο)

«Η πρεσβεία παρακολουθεί τις αναφορές για τα επικείμενα σχέδια εξτρεμιστών να επιτεθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών. Συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν να βρίσκονται κοντά σε πλήθος κόσμου τις επόμενες 48 ώρες», ανέφερε η ιστοσελίδα της αμερικανικής πρεσβείας.

Επιπλέον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αύξησε το επίπεδο επικινδυνότητας για τα ταξίδια στη Ρωσία στο μέγιστο βαθμό, στο τέσσερα, έγραφε η εφημερίδα Kommersant.

Η αμερικανική προειδοποίηση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

As a reminder, the U.S. warned two weeks ago that there would be a terrorist attack. pic.twitter.com/uWP4xBEDXM