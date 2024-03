Μόσχα: Στους 143 οι νεκροί - Βίντεο από τις συλλήψεις υπόπτων

«Υπάρχουν ήδη περισσότερα θύματα από ό,τι στο Nord-Ost. 143 άτομα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα, βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη σύλληψη των 4 ενόπλων που φέρονται να εμπλέκονται στη σφαγή στο Crocus City Hall, στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών του Crocus City Hall, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθάρισαν τα ερείπια, βρέθηκαν περισσότερα πτώματα. Έτσι, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 115 άτομα», ανέφερε συγκεκριμένα η Επιτροπή, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς και δηλητηρίαση από προϊόντα καύσης. Οι ένοπλοι χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα, αλλά και εύφλεκτο υγρό για να βάλουν φωτιά στους χώρους της αίθουσας συναυλιών.

Οι 11 συλλήψεις υπόπτων για το μακελειό στη Μόσχα και τα βίντεο των συλλήψεων

Ακόμα, όπως αναφέρει το reader η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τέσσερις που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση, δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται οι συλλήψεις και οι αρχικές ανακρίσεις των υπόπτων που συνελήφθησαν, με έναν από αυτούς να ισχυρίζεται ότι πληρώθηκε για να επιτεθεί και να σκοτώσει κόσμο. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

