Ο Κάρολος είναι έτοιμος να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα

Ο Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον διαχειρίζονται αυτήν την περίοδο τη διάγνωση τους με καρκίνο. Αυτό τους υποχρεώνει να μην εμφανίζονται συχνά ενώπιον -και μεταξύ- του λαού.

Την ίδια ώρα, είναι «οι δυο σταρ της βρετανικής μοναρχίας», όπως έχουν χαρακτηριστεί από μεγάλα media. Οι δυο εκ των πιο δημοφιλών μελών της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας που έχει δομήσει την ύπαρξη της πάνω στο «We have to be seen to be believed». Mantra που απογειώθηκε στα χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, η πριγκίπισσα Άννα (αδελφή της Ελισάβετ) και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβαν το 72% των προτιμήσεων (στην κατηγορία ‘πιο δημοφιλής royal), η πριγκίπισσα Αικατερίνη έλαβε το 71% των ψήφων και ο Κάρολος το 59%.

Επόμενη ήταν η Καμίλα με 48%, με τον Χάρι να ‘χει 29% και τη Μέγκαν 24% -ως «προδότες του θεσμού».

Στην παρούσα φάση, το Παλάτι ζει την άχαρη στιγμή που έχει ‘χάσει’ την Ελισάβετ, οι Κάρολος και Κέιτ ακολουθούν θεραπείες, ο Ουίλιαμ θα είναι έως τον Απρίλιο με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους όπως προσπαθούν να μεταβούν στη νέα πραγματικότητα της ζωής τους και οι Μέγκαν και Χάρι είναι εκτός.

Κάπως έτσι ανακοινώθηκε πως ο Κάρολος είναι προ της επιστροφής του στις δημόσιες υποχρεώσεις του, μετά τη διάγνωση του με καρκίνο το Φλεβάρη. Το κενό του κάλυψε η σύζυγος του, Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.

Πότε όμως, θα γίνει το comeback: την προσεχή Κυριακή, σε λειτουργία για το Πάσχα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Διευκρινίστηκε πως δεν αναμένονται στη λειτουργία οι Κέιτ και Ουίλιαμ.

Πρόκειται για σημαντική και βασική σημείωση στο βασιλικό ημερολόγιο. Συνήθως παρευρίσκονται πολλοί ανώτεροι βασιλικοί στην τελετή. Φέτος αναμένεται να είναι μια μικρότερη συγκέντρωση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ήδη.

Η είδηση ωστόσο, της επιστροφής του Καρόλου στα δημόσια θεωρήθηκε ενθαρρυντικό σημάδι, ως προς την υγεία του.

Ειρήσθω εν παρόδω, εν όψει του Πάσχα, ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε την Τρίτη 26/3 στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μια συγκέντρωση ηγετών της πίστης. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του από την ημέρα που η Κέιτ ανακοίνωσε πως έχει καρκίνο και η προθέρμανση για την επιστροφή στα δημόσια βασιλικά καθήκοντα, την Κυριακή.

Έγινε στο πλαίσιο της στήριξης φιλανθρωπικής οργάνωσης που συγκεντρώνει εκπροσώπου θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων ηγετών.

«Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των θρησκειών και η ενθάρρυνση της ανεκτικότητας ήταν μια μακροχρόνια αιτία για τον βασιλιά Κάρολο που συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, με τους γιατρούς να έχουν συστήσει να αποφεύγει τις μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων» έγραψε το BBC.

