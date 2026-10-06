27χρονος με μικροποσότητα χασίς

Μία σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας χασίς έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στον οικισμό Γιαννίτσαινα Κυπαρισσίας.

Ειδικότερα ένας 27χρονος σε έλεγχο που του έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, κατείχε 1,14 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.