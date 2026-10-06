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Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 14:10

27χρονος με μικροποσότητα χασίς

Γράφτηκε από την

27χρονος με μικροποσότητα χασίς

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Μία σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας χασίς έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στον οικισμό Γιαννίτσαινα Κυπαρισσίας.

Ειδικότερα ένας 27χρονος σε έλεγχο που του έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, κατείχε 1,14 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

Κατηγορία Αστυνομικά
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