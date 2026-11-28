Ηλικιωμένα άτομα είχε βάλει στο… μάτι μια 44χρονη Ρομά, προχωρώντας σε ληστείες και κλοπές, σε ορισμένες περιπτώσεις και με τη χρήση βίας.

Η δράση της 44χρονης αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, που εξιχνίασε μία ληστεία, μία απόπειρα ληστείας και μία κλοπή που είχε διαπράξει στην Καλαμάτα.

Οι εξιχνιάσεις έγιναν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές στη Μεσσηνία.

Στις αρχές του χρόνου και συγκεκριμένα στις 17 Ιανουαρίου, με το πρόσχημα της πώλησης πορτοκαλιών εισήλθε στο ισόγειου σπιτιού που διέμενε ένας 94χρονος και με την μέθοδο της απασχόλησης του έκλεψε 210 ευρώ.

Στις 26 Οκτωβρίου η δράστιδα βρήκε έξω από το σπίτι της μιας 89χρονη στην Καλαμάτα, την έσπρωξε μέσα σε αυτό και με τη βία της άρπαξε από το λαιμό μία χρυσή αλυσίδα και δαχτυλίδια που φορούσε.

Στη συνέχεια έψαξε όλο το σπίτι, χωρίς να βρει κάτι και διέφυγε.

Την επομένη μέρα μπήκε από ανασφάλιστη πόρτα σε ισόγειο σπίτι 84χρονης στην Καλαμάτα ασκώντας της βία, έψαξε όλους τους χώρους, όμως δεν βρήκε χρήματα ή χρυσαφικά και έφυγε άπραγη.

Για τις τρεις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για ληστεία, απόπειρα ληστείας και κλοπή.

Κ.Ηλ.