Οκτώ κλοπές σε εκκλησίες και μία σε κατάστημα στην Τρίπολη εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Δράστης των κλοπών είναι ένας 36χρονος που συνελήφθη προχθές το μεσημέρι στην Τρίπολη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, με την αυτόφωρη διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 36χρονος από τις 5 Μαρτίου έως και τις 14 Νοεμβρίου, άνοιγε εκκλησίες στην Τρίπολη και στις γύρω περιοχές και έκλεβε από το παγκάρι κέρματα που άφηναν οι πιστοί.

Υπολογίζεται πως είχε αφαιρέσει συνολικά πάνω από 1.700 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια διαφόρων τύπων και φλογοκρύπτη πολεμικού τυφεκίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για να εξακριβωθεί αν συμμετείχε και σε άλλες παρόμοιες κλοπές στην περιοχή.

Κ.Ηλ.