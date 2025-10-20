Μητροπολίτης Μεσσηνίας για καύση νεκρών: “Είναι πρώτιστα και αποκλειστικά θέμα πίστης”

“Για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ειδικότερα για την Εκκλησία της Ελλάδος το θέμα της καύσης των νεκρών δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε ιδεολογικό ούτε επιχειρηματικό μιάς «βαρειάς βιομηχανίας», αλλά πρώτιστα και αποκλειστικά θέμα πίστης, γι’ αυτό δεν το θέτει υπό συζήτηση με κανέναν άλλον εξωεκκλησιαστικό παράγοντα”, επισημαίνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, σε “οφειλόμενη απάντηση”.

Η απάντηση είναι προς τον πρόεδρο της ΑΜΚΕ “Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης” και του “Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας Α.Ε.”.

“Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο σώμα, ως στοιχείο και αποτέλεσμα της δημιουργίας του Θεού είναι καθοριστικός παράγοντας για την στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της καταστροφικής καύσης και του αφανισμού του σώματος”, σημειώνει ο σεβασμιώτατος.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσόστομος αναφέρει:

“Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της καύσης των νεκρών με επιχειρήματα και διαπιστώσεις, από μέρους του προέδρου της ΑΜΚΕ «Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης» και του «Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας Α.Ε.», με τις οποίες προσπάθησε να εξομοιώσει

την αρνητική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της αποτέφρωσης και της καύσης των νεκρών με τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα και την κίνηση των κεφαλαίων της επιχείρησής του, παραθεωρώντας, όπως ήταν φυσικό και την «άλλη» άποψη και θέση.

Προσεγγίζοντας ο κ. Πρόεδρος το θέμα με αντιπαλότητα, και μάλιστα με οικονομικά μεγέθη και αναφορές, μάλλον ανησυχία φανερώνει πλέον και έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ συγχρόνως δεν αποκρύπτει και μία υποφώσκουσα επιδίωξη, αυτή της προβολής και της διαφήμισης.

Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο σώμα, ως στοιχείο και αποτέλεσμα της δημιουργίας του Θεού είναι καθοριστικός παράγοντας για την στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της καταστροφικής καύσης και του αφανισμού του σώματος.

Η θεώρηση του ανθρωπίνου σώματος ως στοιχείου της ανθρώπινης προσωπικότητας, ως ολοκληρωμένης ψυχοσωματικής οντότητας, είναι το sine qua non για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργικά και εκκλησιαστικά καθορίζεται η τιμητική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της ταφής των νεκρών και της καύσης τους.

Ο κ. Πρόεδρος θα πρέπει να ξέρει ότι ο σεβασμός είναι αμφιμονοσήμαντη και όχι μονοσήμαντη στάση, άλλως ο καθένας μπορεί να ασυδοτεί έναντι του άλλου με ακίδα αντιπαλότητας την εκκλησιαστική πίστη ή την επιχειρηματική επιδίωξη, και η αντιπαλότητα αυτή αποδεικνύει ότι οι σκοποί είναι άλλοι και οι επιδιώξεις διαφορετικές.

Η εκκλησιαστική πίστη προσβλέπει στην τιμή προς τον άνθρωπο ακόμη και ως νεκρόν. Η επιχειρηματική δραστηριότητα σχοινοβατεί μεταξύ του πορισμού και του κέρδους.

Όπως αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε τα μεγέθη είναι διαφορετικά και δεν επιδέχονται συζήτηση αλλά αμοιβαίο σεβασμό, ελευθερία και αποδοχή του διαφορετικού”.