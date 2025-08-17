Πάτρα: Στο νοσοκομείο 29χρονη μετά από επίθεση που δέχτηκε - Τη μαχαίρωσαν και τη λήστεψαν

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, με μία 29χρονη Βραζιλιάνα να δέχεται επίθεση με μαχαίρι και να οδηγείται στο νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η νεαρή γυναίκα μετέβη τραυματισμένη στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς του νοσηλευτικού ιδρύματος να ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η νεαρή Βραζιλιάνα δέχθηκε μαχαιριές στα χέρια από 30χρονη ομοεθνή της, που έδρασε από κοινού με άγνωστο άνδρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Νόρμαν, με τους δύο δράστες να αφαιρούν από την 29χρονη το ποσό των 1.500 ευρώ και στη συνέχεια να διαφεύγουν από το σημείο.

Μετά από συντονισμένες έρευνες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να λειτούργησε ως συνεργός της στην επίθεση.