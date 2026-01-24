Μήπως είδατε τον ανάδοχο του Πάλε ντε Σπορ, όπως έταξε ο Σαμαράς το 2009;

Ανάδοχο από το 2010(!) έπρεπε να είχε το Παλέ ντε Σπορ της Καλαμάτας, που θα φτιαχνόταν με ΣΔΙΤ κι ένα χρόνο πριν θα είχε σύμβουλο. Και από τότε αρκετά γήπεδα της Μεσσηνίας θα πρέπει να είχαν τάπητα, μέχρι και το γήπεδο στο Μάνεση(!), ενώ θα ξεκινούσε η υπόθεση του Κολυμβητηρίου στην Πύλο(!). Και μεταξύ των γηπέδων που θα φτιάχνονταν, θα ήταν και αυτό στη Μεταμόρφωση του Δήμου Παπαφλέσσα(!).

Αυτά τα σημαντικά και αρκετά ουτοπικά νέα για τον αθλητισμό της Μεσσηνίας είχαν ανακοινωθεί στις 3 Αυγούστου 2009 στο Δημαρχείο της Πύλου, από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού – αείμνηστο – Γιάννη Ιωαννίδη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, παρουσία – σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου – του δημάρχου της πόλης Γιώργου Χρονόπουλου και του γ.γ. του υπουργείου Δραβίλλα.

Την ίδια μέρα το απόγευμα, ο Αντ. Σαμαράς και ο Γ. Ιωαννίδης εγκαινίασαν το Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας.

Την αφορμή να ανατρέξω στο ρεπορτάζ του 2009 μου έδωσε αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Τετάρτη, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ότι ως πρωθυπουργός έμμεσα ωφέλησε τον Δήμο Καλαμάτας με αθλητικά έργα, με υφυπουργό Αθλητισμού τον Γιάννη Ιωαννίδη και υπουργό Πολιτισμού τον Αντώνη Σαμαρά.

Το ρεπορτάζ μου στην “Ε”, από κείνη τη σημαντική συνέντευξη ανέφερε : [Ολα τα αιτήματα των δημάρχων της Μεσσηνίας για βελτιώσεις στις αθλητικές υποδομές ικανοποιήθηκαν Το “Παλέ ντε Σπορ” της Καλαμάτας που θα φτιαχθεί με αυτοχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ) το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει σύμβουλο και του χρόνου ανάδοχο. Το πανί της Τέντας θα αντικατασταθεί και στο νομό αρκετά γήπεδα θα αποκτήσουν φυσικό χλοοτάπητα ή συνθετικό τάπητα. Η πιο μεγάλη παρέμβαση σε γήπεδο, ύψους 1,5 εκ. ευρώ, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά, όπου μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας και θα φτιαχθούν καινούργιες κερκίδες. Σημαντικά έργα προβλέπονται και στο Στάδιο της Πύλου, ενώ ξεκινάει η υπόθεση του Κολυμβητηρίου.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται εξαιτίας των μελετών, οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Καλαμάτας και στο Στάδιο Κυπαρισσίας.

Στη συνέντευξη είχαν παραστεί πέντε δήμαρχοι (Μιχελής - Μεθώνης, Αλειφέρη - Μελιγαλά, Σπυρόπουλος - Μεσσήνης, Τσορώνης – Νέστορος και Δαρσακλής – Χιλιοχωρίων.

Ακόμα, στο ρεπορτάζ επισημαινόταν: Ο υπουργός Πολιτισμού Αντ. Σαμαράς μίλησε για συνέπεια λόγων και έργων, τονίζοντας ότι αυτά που ζήτησαν οι δήμαρχοι στη συνάντηση της Νομαρχίας, γίνονται.

Από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τον Ι.. Ιωαννίδη με το τι θα γίνει ανά δήμο, σημειώνουμε ενδεικτικά τα πιο σημαντικά και ουτοπικά:

Δήμος Καλαμάτας: Στην Τέντα, αντικατάσταση του πανιού με 400.000 ευρώ. Για το “Παλέ ντε Σπορ”, αύριο ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές για να επιλεγεί ο σύμβουλος. Σ’ ένα χρόνο θα βγει ο ανάδοχος που θα το φτιάξει. Για 25 χρόνια θα πληρώνονται από το κράτος και η συντήρηση και οι τόκοι για το έργο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα τα πληρώνει η ΓΓΑ, η οποία θα τα εισπράττει από τον Δήμο. Για το Στάδιο είπε ότι ζήτησαν 700.000 ευρώ, αλλά δεν έχει μελέτη. Σύμφωνα με το αίτημα ζητούν για τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις νότιες κερκίδες 500.000 ευρώ και ακόμα δημοσιογραφικά θεωρεία και βελτίωση της εισόδου. Και για το Κολυμβητήριο που ζητούν σημαντικές παρεμβάσεις με σύνολο 700.000 ευρώ, ο υφυπουργός είπε ότι χρειάζεται μελέτη για καθεμία. Για το νέο σκοπευτήριο ανακοινώθηκαν 400.000 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους δήμους η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει από το πρόγραμμα “Θησέας¨, εκτός από τους Δήμους Μελιγαλά και Μεσσήνης, που αυτά θα υλοποιηθούν από τη ΓΓΑ.

Δήμος Αριστομένους: Εργασίες συμπλήρωσης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων στο γήπεδο Μάνεση (τοποθέτηση χλοοτάπητα), 150.000 ευρώ

Δήμος Αρφαρών: Ηλεκτροφωτισμός στο δημοτικό γήπεδο, 60.000 ευρώ. Κατασκευή μικρού βοηθητικού γηπέδου με χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο, 50.000 ευρώ.

Δήμος Αυλώνος: Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ελαίας, 250.000 ευρώ. Κατασκευή αποδυτηρίων και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Ελαίας, 100.000 ευρώ.

Δήμος Βουφράδος: Τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Χατζή, 150.000 ευρώ.

Δήμος Είρας: Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Σκληρού, 60.000 ευρώ. Κατασκευή ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγιο Σώστη, 65.000 ευρώ.

Δήμος Κυπαρισσίας: Ο υφυπουργός είπε ότι υπάρχει ερωτηματικό, όπως στην περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας, για εργασίες βελτίωσης στο Στάδιο ύψους 300.000 ευρώ. Εκτίμησε ότι εντός του 2009, μετά από διευκρινίσεις θα γίνει η ένταξη του έργου.

Δήμος Μελιγαλά: Η ΓΓΑ θα δημοπρατήσει το Σεπτέμβριο την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο. Σε επόμενη φάση και πριν το τέλος του έτους θα δημοπρατήσει την κατασκευή νέων κερκίδων, 1,5 εκ. ευρώ.

Δήμος Μεσσήνης: Η ΓΓΑ θα δημοπρατήσει την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Σταδίου και θα προχωρήσει στην προμήθεια καινούργιων μπασκετών στο Κλειστό Γυμναστήριο, συνολικά 85.000 ευρώ.

Δήμος Παπαφλέσσα: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Βλαχόπουλο. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Μεταμόρφωση.

Δήμος Πύλου: Συμβολή στην κατασκευή κολυμβητηρίου στην Πύλο, 250.000 ευρώ. Κατασκευή αποδυτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου, 100.000 ευρώ. Εκσυγχρονισμός ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού Σταδίου Πύλου, 60.000 ευρώ. Κατασκευή στεγάστρου στην κερκίδα, 70.000 ευρώ. Τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καλλιθέας, 150.000 ευρώ.