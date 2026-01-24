Μεσσηνία: Πρόωρο κύμα γρίπης με βαρύτερη κλινική εικόνα - Ενώ οι γιατροί επιμένουν στον εμβολιασμό

Στο επίκεντρο της φετινής έξαρσης βρίσκεται το στέλεχος Κ της γρίπης Α, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα και συνδέεται με βαρύτερη κλινική εικόνα. Σε τοπικό επίπεδο, ο βαρύτερος χειμώνας σε σύγκριση με άλλες χρονιές φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, ο γενικότερος εφησυχασμός αποτελεί βασική αιτία της αυξημένης διασποράς.

Για το θέμα μίλησε στην «Ε» ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, πνευμονολόγος Γιώργος Λαφαζάνος, ο οποίος ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. “Αυτό οφείλεται στον συγχρωτισμό μέσω των κοινωνικών εκδηλώσεων των γιορτών, που προκάλεσε έντονη διασπορά των ιώσεων, ενώ τα παιδιά λειτούργησαν ως βασικός κρίκος στη μετάδοση με την έναρξη των μαθημάτων». Όπως ανέφερε, η ημερήσια επισκεψιμότητα στο Κέντρο Υγείας έφτασε ακόμη και τα 50 άτομα, με τα θετικά κρούσματα γρίπης Α να ανέρχονται περίπου στα 17 και τα κρούσματα Covid-19 στα 4-5. «Στη συνέχεια η θετικοποίηση της γρίπης Α κυμάνθηκε γύρω στο 35-40%, ενώ αυτές τις ημέρες παρατηρούμε μια ύφεση των κρουσμάτων, με κυρίαρχο το στέλεχος Κ, μεταλλαγμένο της γρίπης Α’», σημείωσε.

Ο κ. Λαφαζάνος παρατήρησε ότι, ενώ παραδοσιακά η κορύφωση της γρίπης αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο, με ύφεση από τον Μάρτιο, φέτος η έξαρση σημειώθηκε πολύ νωρίτερα. «Αυτό σχετίζεται με τις έντονες καιρικές συνθήκες, καθώς το κρύο στην πόλη μας είναι πιο έντονο σε σχέση με άλλους χειμώνες, αλλά και στον αυξημένο συγχρωτισμό ευρύτερα», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στη συμπτωματολογία, ο ίδιος τόνισε ότι τα περισσότερα θετικά περιστατικά παρουσίασαν υψηλό πυρετό με ρίγη, μυαλγίες και αρθραλγίες με διάχυτους πόνους στις αρθρώσεις, έντονο πονοκέφαλο, επίμονο ξηρό βήχα, πονόλαιμο, ρινική συμφόρηση με έντονο φτέρνισμα και καταρροή, καθώς και έντονη κόπωση και εξάντληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε μικρά παιδιά, παρατηρήθηκαν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία, εμετοί και διάρροια. Στο αναπνευστικό, όπως εξήγησε, καταγράφηκαν περιστατικά δύσπνοιας, ταχύπνοιας και θωρακικού πόνου, ο οποίος μπορεί να υποδηλώνει και πνευμονία. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της νόσου, ο κ. Λαφαζάνος ανέφερε ότι «εξαρτάται από πολλούς παράγοντες», ωστόσο συνήθως διαρκεί από 5 έως 7 ημέρες. «Τις πρώτες τρεις ημέρες τα συμπτώματα είναι πιο έντονα, με υψηλό πυρετό. Την τέταρτη και πέμπτη ημέρα ο πυρετός υποχωρεί, αλλά επιμένει ο βήχας, ενώ την έκτη και έβδομη ημέρα τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ανοσοποιητικό σύστημα, τονίζοντας ότι η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνιες παθήσεις είναι πιο ευάλωτοι. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας υπογράμμισε ότι το βασικό όπλο παραμένει η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. «Πρέπει να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο κατά της γρίπης. Ειδικά όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν εμβολιαστεί, μπορούν να το κάνουν και τώρα, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την αντιγονική ανταπόκριση. Ενόψει και του δεύτερου κύματος κορύφωσης που αναμένουμε τον Φεβρουάριο, όσοι εμβολιαστούν ακόμη και τώρα θα περάσουν τη γρίπη με ηπιότερα συμπτώματα», σημείωσε. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής, τα οποία πολλοί πολίτες αγνοούν επιδεικτικά, ακόμα και σε κλειστούς χώρους. «Πρέπει να πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό, να αποφεύγουμε την επαφή με άτομα που έχουν συμπτώματα γρίπης και να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, με χαρτομάντηλο ή τον αγκώνα. Πρέπει να επανέλθουμε έτσι στη λογική της πρόληψης και της υγιεινής, όπως την περίοδο του Covid», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση σχετικά με το αν τα πιο βαριά περιστατικά αφορούν ανεμβολίαστα άτομα, ο κ. Λαφαζάνος τόνισε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πράγματι συνδέεται με ανθρώπους που δεν μερίμνησαν για τον εμβολιασμό τους. Τέλος, αναφερόμενος στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, υπενθύμισε ότι πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας κάθε Τρίτη, κατόπιν ραντεβού. «Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένα άτομα που έχουν κάνει το 7ο και 8ο επικαιροποιημένο εμβόλιο του Covid-19. Έχουμε περίπου 10-15 ραντεβού κάθε Τρίτη», κατέληξε.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ - ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

Παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για σοβαρές ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι τα νέα εμβόλια της εποχικής γρίπης είναι υπερ-επαρκή, με αποθέματα που εξακολουθούν να αγγίζουν περίπου τις 500.000 δόσεις, όντας έτοιμα να ενεργοποιηθούν αν χρειαστεί.

Σε μερίδα φαρμακείων καταγράφονται ελλείψεις, την ώρα που άλλα διαθέτουν σημαντικά αποθέματα, δημιουργώντας την αίσθηση έλλειψης. Μιλώντας στην “Ε” o πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας Νίκος Ματθιόπουλος ανέφερε πως έστω και αν δεν βρει ο ενδιαφερόμενος το εμβόλιο στο φαρμακείο της γειτονιάς του, θα το βρει σε ένα άλλο σχετικά εύκολα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως αυτά που έχουν τελειώσει είναι τα ενισχυμένα, τα οποία αφορούν άτομα άνω των 60 ετών με ιατρική συνταγή. «Εμείς τονίζαμε ότι τα ενισχυμένα εμβόλια έπρεπε να τα κάνουν άτομα που τα είχαν ανάγκη. Οπως φαίνεται όμως, οι άνω των 60 εμβολιάστηκαν τελικά σε μεγάλο ποσοστό με τα ενισχυμένα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν καλύτερη ανοσία. Γι' αυτό και παρατηρήσαμε μια έλλειψη που πιθανόν την επόμενη χρονιά να μην ξαναδούμε πάλι» σχολίασε.

Ο ίδιος, γνωστοποίησε πως η έξαρση της γρίπης μετά τις γιορτές οδήγησε πολλούς ασθενείς να έρθουν να κάνουν αντιγριπτικό εμβόλιο, ακόμα και τώρα, έχοντας μεσολαβήσει και οι ισχυρές συστάσεις των γιατρών και του υπ. Υγείας, καθώς η γρίπη παραδοσιακά παρατηρείται μέχρι τα τέλη του Μάρτη. «Με αυτή τη λογική έρχονται ακόμα ασθενείς και κάνουν το εμβόλιο, παρότι η σύσταση τόνιζε πως η διαδικασία έπρεπε να γίνει νωρίτερα» πρόσθεσε. Για πιθανές ελλείψεις σε φάρμακα, ο κ. Ματθιόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. «Το προηγούμενο διάστημα παρατηρήσαμε κάποιες ελλείψεις, αλλά ήταν λόγω των κλειστών εταιρειών. Τώρα όμως όχι. Έχουμε επάρκεια σε αντιιικά φάρμακα, αντιπυρετικά, αποσυμφορητικά κ.τ.λ. Είμαστε σε επάρκεια γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που θεωρούνται προνομιούχες όσον αφορά την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, έχοντας εναλλακτικές μορφές» συμπλήρωσε, τονίζοντας σε ό,τι έχει να κάνει με τις οδηγίες που δίνονται για την γρίπη πως προτείνεται η χρήση μάσκας και η καλή ξεκούραση, λόγω της κόπωσης που προκαλεί, όπως και ο καλός αερισμός των χώρων. Ο ίδιος, υπενθύμισε πως η πρόληψη μέσω ενός τεστ από αυτά που διατίθενται στα φαρμακεία μπορεί να προλάβει πιο σοβαρές καταστάσεις, σε συνδυασμό με τις οδηγίες των γιατρών.