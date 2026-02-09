Τιμητική εκδήλωση για τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς - Χθες στο νεκροταφείο Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους εκατοντάδες πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944, στο παλιό στρατόπεδο της πόλης και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους στα παλιά Σφαγεία, στην άμμο, στη Δυτική Παραλία, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στο νεκροταφείο Καλαμάτας.

Την εκδήλωση οργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας, οι Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και οι συγγενείς των εκτελεσθέντων. Αρχικά, στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νεκροταφείο, τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων.

Αμέσως μετά, στο κενοτάφιο, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και ο Παναγιώτης Μπαζάνης, συγγενής εκτελεσθέντα, έκανε σύντομη αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης. Αναφέρθηκε στα γεγονότα πριν κατά και μετά την εκτέλεση κι ενημέρωσε ότι σε αντίποινα μάχης στον Αγιο Φλώρο, όπου σκοτώθηκαν μερικοί Γερμανοί, οι κατακτητές συνέλαβαν 1.000 πολίτες, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, στην περιοχή της Αγοράς στην Καλαμάτα, στις 6 Φεβρουαρίου 1944. Τους μετέφεραν στο παλιό στρατόπεδο, όπου Ταγματασφαλίτες με κουκούλες και Γερμανοί ξεχώρισαν κι εκτέλεσαν 540, δύο μέρες αργότερα. Τους έθαψαν στην άμμο, στη Δυτική Παραλία, όπου τους έφεραν στην επιφάνεια σκυλιά που έσκαψαν.

Ο Π. Μπαζάνης αναφέρθηκε στη συμβολή της Εθνικής Αντίστασης και στην προσπάθεια ένταξης της Καλαμάτας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων κι επισήμανε ότι η Γερμανία οφείλει να καταβάλει αποζημιώσεις στη χώρα μας.

Ο καθηγητής Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) δήλωσε ότι είμαστε περήφανοι για την αντίσταση των κατοίκων της Καλαμάτας και της Ελλάδας και τον βαρύτατο φόρο αίματος που πλήρωσαν κι έκανε λόγο για ανάλγητη συμπεριφορά της Γερμανίας στην Ελλάδα και διαχρονική ανθελληνική στάση. Παρατήρησε ότι η Γερμανία πρωταγωνιστεί στον επαναεξοπλισμό της Ευρώπης και σημείωσε πως η Καλαμάτα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά νεκρών κατά την Κατοχή και η Πολιτεία οφείλει να την αναγνωρίσει ως Μαρτυρική Πόλη.

Ο δήμαρχος προέτρεψε “να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη”, στάθηκε στη συμβολή της αείμνηστης Πότα Κακκαβά και αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου να ενταχθεί στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, επισημαίνοντας ότι η ιστορική αλήθεια αποτελεί θεμέλιο για κάθε κοινωνία.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης παρατήρησε ότι είναι ημέρα μνήμης για τις θηριωδίες του ναζισμού και για το τέρας του φασισμού που σηκώνει κεφάλι, επισημαίνοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν θα ξαναζήσει αντίστοιχες αποτρόπαιες στιγμές.

Ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε τη συμπαράταξή του με το δίκαιο αίτημα του Δήμου να ενταχθεί στις Μαρτυρικές Πόλεις.

Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφανιών από το δήμαρχο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον συνταγματάρχη (ΠΖ) Ιωάννη Μπαλάση και τον εκπρόσωπο των συγγενών των εκτελεσθέντων Γιώργο Σταθάκη.

Τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Στ. Αναστασόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας μετέβησαν στο μνημείο για τους εκτελεσθέντες στην είσοδο του παλιού στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, όπου κατέθεσαν λίγα λουλούδια, αποδίδοντας σεμνό χαιρετισμό στη μνήμη τους.