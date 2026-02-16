Μεσσηνία: Κραυγή αγωνίας για το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποστελέχωσή του

Η τοπική κοινωνία του Δήμου Δυτικής Μάνης εξέφρασε την αγωνία και τη διαμαρτυρία της και ζήτησε στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου με το προσωπικό που χρειάζεται σε γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου, ώστε να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες δημόσιας και δωρεάν υγείας.

Στη συγκέντρωση μπροστά από το Κ.Υ. το πρωί του Σαββάτου, που είχε αρκετό κόσμο, διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι το κράτος εδώ και χρόνια αδιαφορεί και δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η κατάσταση να χειροτερεύει κι εξέφρασε την αποφασιστικότητά της ενωμένη να αγωνιστεί για να πετύχει τις υπηρεσίας υγείας που δικαιούται.

Ο κόσμος ευχαρίστησε και χειροκρότησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που παρά τις ελλείψεις, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και την τοπική εθελοντική ομάδα “ΓΑΙΑ” για τις υπηρεσίες που προσφέρει και σε αυτόν τον τομέα.

Αναλυτικά, στις ομιλίες που έγιναν:

Ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας παρατήρησε ότι το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου διαχρονικά είναι υποστελεχωμένο και σημείωσε: “Δεν έχει μικροβιολογικό, το ακτινολογικό δεν λειτούργησε ποτέ, παιδίατρος δεν υπάρχει. Για χρόνια δεν είχε ασθενοφόρο και βοηθάει η ΓΑΙΑ”. Προέτρεψε να ευχαριστήσουν και να χειροκροτήσουν – και το έκαναν όλοι οι συγκεντρωθέντες – τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη ΓΑΙΑ. Υπενθύμισε το πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δήλωσε πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια, ώστε το Κ.Υ. να λειτουργήσει όπως πρέπει.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η Μάνη περιοχή μακριά από την Καλαμάτα με τουρισμό. Επισήμανε πως “μόνο με τον αγώνα θα ευαισθητοποιηθούν οι κυβερνώντες και θα καταλάβουν ότι πρέπει να στελεχώσουν το Κ.Υ.”.

Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολών Παναγιώτης Λούζης παρατήρησε πως “η υγεία δεν μπαίνει σε μπλοκάκια και πυροτεχνήματα. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα για τη στελέχωση του Κ.Υ.”.

Ο εκπρόσωπος των Επαγγελματιών της Καρδαμύλης Τηλέμαχος Στεφανέας ζήτησε την πλήρη στελέχωση του Κ.Υ. σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και σε πλήρωμα ασθενοφόρου, καθώς και να λειτουργήσουν τα Περιφερειακά Ιατρεία. Επισήμανε πως “δεν ζητιανεύουμε, απαιτούμε το αυτονόητο”.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας ζήτησε λεφτά για τη δημόσια και δωρεάν υγεία.

Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος παρατήρησε ότι “είναι αγώνας και δικός μας”, αναφέροντας πως οι συνταξιούχοι έχουν ανάγκη από αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν υγεία.

Η εκπρόσωπος της περιφερειακής παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Χαρά Κιουρή ζήτησε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κόσμου της Μάνης για στελέχωση του Κ.Υ., να αυξηθούν οι μισθοί του προσωπικού, ποιοτική εκπαίδευση και υγεία και δήλωσε ότι ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης θα θέσει το θέμα του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγκάδας Ιουλία Πετρουλέα σημείωσε ότι “το Κ.Υ. είναι σπίτι μας, η ζωή μας και η ανάσα μας. Είναι ανεπίτρεπτο να διεκδικούμε το αυτονόητο: δημόσια υγεία, που την έχουν ανάγκη οι συνταξιούχοι με 350 και 400 ευρώ σύνταξη. Εμείς θα δώσουμε τις λύσεις. Ο τόπος μας να μας ενώσει. Σήμερα, ας είναι η αρχή. Δεν είμαστε επαίτες, ζητάμε το Κ.Υ. να αποκτήσει αυτά που του αρμόζουν”.

Η εκπρόσωπος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας και εθελόντρια στη ΓΑΙΑ Γεωργία Σπανού επισήμανε ότι “συγκεντρωθήκαμε για να απαιτήσουμε το αυτονόητο, η υγεία αφορά κάθε εργαζόμενο”. Αναφέρθηκε στον κίνδυνο “από την εξάντληση των ανθρώπων που φροντίζουν την υγεία μας, καθώς δουλεύουν χωρίς ξεκούραση, χωρίς ρεπό” και ζήτησε άμεση και μόνιμη λύση στο ζήτημα της υποστελέχωσης.

Ο εκπρόσωπος των αλλοδαπών που ζουν στην περιοχή Μαχμούντ Σινόπουλο ευχαρίστησε το προσωπικό του Κ.Υ. για τις υπηρεσίες του, προέτρεψε να το χειροκροτήσουν και ζήτησε στελέχωση για ακόμα καλύτερες υπηρεσίες.

Ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Ρουτζούνης σημείωσε ότι “είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ήρωες. Δεν ακούει κανένας εδώ και 15 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ψηφίσματα πηγαίνουν στο βρόντο”. Προέτρεψε “να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και παρατήρησε πως “δεν μπορεί να μιλάνε για λύση του δημογραφικού με τέτοια Κ.Υ.”.

Ο δημοτικός σύμβουλος – επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αρης Κομπότης προέτρεψε “ο λαός να απαιτήσει τη στελέχωση του Κ.Υ.” και ζήτησε αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν υγεία.

Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, η εκπρόσωπος των νοσηλευτών Διαμάντω Περδικέα προέτρεψε “να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα ένα σύγχρονο στελεχωμένο Κ.Υ. με 24ωρη λειτουργία”. Παρατήρησε ότι δεν υπάρχει “καμία λύση, η λύση με μπλοκάκια δεν είναι σοβαρή, μας αντιμετωπίζουν ως ιθαγενείς και μας μοιράζουν καθρέφτες και χάντρες”. Ενημέρωσε ότι “δεν υπάρχει πρωινή βάρδια στους νοσηλευτές”, μίλησε για εγκατάλειψη του Κ.Υ. με πληρώματα άσχετους με το αντικείμενο, για διαχρονικές αιτίες με εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Δήλωσε πως “απαιτούμε δημόσια και δωρεάν υγεία με αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης. Να παρέχουμε 24ωρη υπηρεσία υγείας με μόνιμο προσωπικό, δημόσια Κέντρα Υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικότητες γιατρών”.

Ο γιατρός και διευθυντής του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου Γιάννης Μπινάκας επισήμανε ότι “το Κ.Υ. είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο” και διαβεβαίωσε πως “θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας”. Εξέφρασε την ελπίδα “να στελεχωθεί το Κ.Υ. και να ακουστούμε εκεί που πρέπει”, επισημαίνοντας πως “το Κ.Υ. 15 χρόνια είναι στην ίδια κατάσταση και κάθε χρόνο και χειρότερα”.

Η διασώστρια Κατερίνα Λαγούδη ενημέρωσε ότι από τις 5 κενές οργανικές θέσεις πληρωμάτων προκηρύχθηκε μόνο η μία”, έκανε λόγο για ασθενοφόρο με άσχετο οδηγό, για ατυχήματα και “κουδουνίστρα” - καινούργια ασθενοφόρα, καθώς τα οδηγούν πολλοί οδηγοί. Δήλωσε ότι “ζητάμε μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και όχι ένστολους. Το κόστος διαμονής των ένστολων είναι 40.000 ευρώ τον χρόνο, ίσο με 3 μόνιμα πληρώματα”.