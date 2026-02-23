Καλαμάτα: Φωτιά από αερόστατο σε σπίτι στο Φραγκοπήγαδο (βίντεο)

Ενα σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στο Φραγκοπήγαδο της Καλαμάτας.

Ηταν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, όταν φλεγόμενο αερόστατο έπεσε στην ταράτσα μονοκατοικίας, στην οποία διαμένει οικογένεια με μικρά παιδιά. Μέχρι να αντιληφθούν οι ένοικοι τι είχε συμβεί, η φωτιά πήρε διαστάσεις στην ταράτσα θέτοντας τους σε άμεσο κίνδυνο.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και προχώρησε σε κατάσβεση της πυρκαγιάς πριν να υπάρξουν τραγικές συνέπειες.

Περίοικοι που ήταν μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες του σοβαρού περιστατικού επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη ρίψη αερόστατων σε κατοικημένες περιοχές, ακόμα κι αν αυτό γίνεται στο πλαίσιο τήρησης των παραδοσιακών εθίμων.