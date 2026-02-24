Ιδρύθηκε Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας

Την ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας έκανε γνωστή με ανακοίνωση της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας.

Η Ενωση τονίζει πως ήταν ένα πάγιο αίτημά της και ευχαριστεί όσους βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ζητεί και νέες οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας Γιώργος Μπούνας και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης - Παναγιώτης Θλιμμένος αναφέρει:

“Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν περίπου ένα χρόνο, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας ίδρυσης του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας. Πλέον με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19/02/2026, το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας είναι γεγονός. Με συνεχή συνδικαλιστικό αγώνα, καταφέραμε να προβάλλουμε σε πολιτική και φυσική ηγεσία την άμεση ανάγκη σύστασης της ως άνω Υπηρεσίας στο Νομό Μεσσηνίας.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνεισέφεραν στην υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματός μας και ιδιαίτερα στον Βουλευτή Μεσσηνίας και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Λαμπρόπουλο για την σημαντική και ουσιαστική του συμβολή.

Ο αγώνας όμως για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις προς το συμφέρον των συναδέλφων μας δε σταματά.

Αναμένουμε προσθήκη νέων οργανικών θέσεων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για τη στελέχωση του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας, τοποθετώντας Αστυνομικό Προσωπικό σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Μεταθέσεων”.