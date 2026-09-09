Το «Σόι σου» στη Μεσσηνία – Γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Alpha σε Αρχαία Μεσσήνη και Βουλκανιώτισσα (βίντεο)

Σε έναν τόπο απόλυτα οικείο για τον Γιώργο Γιαννόπουλο, αφού ο ίδιος κατάγεται από τη Μεσσηνία, όπως Μεσσήνιος είναι και ο τηλεοπτικός του ήρωας, Βαγγέλης Χαμπέας.

Κάπως έτσι, ο νέος κύκλος της σειράς «Το Σόι σου» αποκτά φέτος και έντονο μεσσηνιακό χρώμα, με την παραγωγή της δημοφιλούς σειράς του Alpha να πραγματοποιεί από χθες γυρίσματα στην περιοχή της Αρχαίας Μεσσήνης και να συνεχίζει σήμερα στην Παναγία Βουλκανιώτισσα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της κωμικής σειράς στους τηλεοπτικούς μας δέκτες έχει ήδη αρχίσει, με το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν να έχει οριστεί στις 21/9.

Μετά από έξι χρόνια παύσης, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ενώθηκαν ξανά το 2025, με το «Σόι σου» να επιστρέφει στον Alpha και να συναντά εκ νέου το κοινό που το αγάπησε μέσα από τους προηγούμενους κύκλους του. Πλέον, τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέρος τους φέρνει ξανά τους συντελεστές στη Μεσσηνία.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η σειρά επιλέγει την περιοχή για τις ανάγκες της, καθώς γυρίσματα είχαν πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία και σε παλαιότερο κύκλο.

Η «Ε» βρέθηκε χθες στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην ταβέρνα «Ιθώμη» του Νικολάου Κουντούρη, στην περιοχή της Αρχαίας Μεσσήνης.

Όπως μας ανέφεραν οι συντελεστές της παραγωγής, η ιστορία των συγκεκριμένων επεισοδίων αφορά κυρίως την τηλεοπτική κόρη του Βαγγέλη Χαμπέα, Μπέλα, την οποία υποδύεται η Βίβιαν Κοντομάρη.

Ο Βαγγέλης Χαμπέας, με τον Γιώργο Γιαννόπουλο στον γνώριμο ρόλο, φτάνει στη Μεσσηνία μαζί με τον εγγονό του, Βαγγελάκη, τον οποίο υποδύεται ο Σωτήρης Οδυσσέως, τη νύφη του Αλίνα, την οποία ενσαρκώνει η Γωγώ Καρτσάνα, και τον γιο του Διονύση, τον οποίο υποδύεται ο Σόλων Τσούνης.

Αφορμή για το ταξίδι της οικογένειας είναι ένα τάμα που θέλει να κάνει ο Χαμπέας, με φόντο έναν πιθανό γάμο της κόρης του. Το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η ιστορία μένει, φυσικά, να φανεί στη μικρή οθόνη. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε στην «Ε» για την επιστροφή της σειράς και για τη μεγάλη αγάπη που εξακολουθεί να της δείχνει το τηλεοπτικό κοινό.

Όπως σημείωσε, το «Σόι σου» έχει καταφέρει να γίνει μέρος της καθημερινότητας ανθρώπων όλων των ηλικιών, κάτι που ο ίδιος αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στο βασικό θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφεται η σειρά: την οικογένεια.

Οι σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, τα οικογενειακά τραπέζια, οι παρεξηγήσεις, οι εντάσεις, οι μικρές κόντρες αλλά και η αγάπη που τελικά συνδέει τα μέλη μιας οικογένειας είναι, όπως ανέφερε, καταστάσεις στις οποίες μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τον εαυτό του ο τηλεθεατής.

Παράλληλα, στάθηκε και στη χημεία που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους συντελεστές όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως το δέσιμο των ηθοποιών έχει συμβάλει καθοριστικά στο αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος στην οθόνη.

Για τον ίδιο, πάντως, τα γυρίσματα στη Μεσσηνία έχουν πάντοτε μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτή τη φορά είχε τη χαρά να υποδεχθεί τους συναδέλφους του στον τόπο καταγωγής του, σε μια περιοχή με την οποία διατηρεί ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς.

ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: «ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΖΕΡΟΙ»

Η χαρά του για την παρουσία της παραγωγής στη Μεσσηνία συνοδεύτηκε, ωστόσο, και από προβληματισμό για τις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, εξακολουθούν να υπάρχουν όταν προκύπτουν ευκαιρίες προβολής της περιοχής μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές μεγάλης απήχησης.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ανέφερε στο πλαίσιο δηλώσεων πως υπήρχε η πρόθεση να πραγματοποιηθούν εναέριες λήψεις με drone πάνω από σημεία της Αρχαίας Μεσσήνης, όπως η Αρκαδική Πύλη και το αρχαίο θέατρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, το ποσό που ζητήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να εξασφαλιστούν οι σχετικές λήψεις ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Ο ηθοποιός εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του με αυτή την πρακτική, επισημαίνοντας πως μια σειρά με τόσο μεγάλη τηλεθέαση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο προβολής για την περιοχή και τα μνημεία της.

Όπως είπε, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουν τηλεθεατές από όλη την Ελλάδα, και κυρίως οι νεότερες γενιές, να δουν μέσα από τη σειρά εικόνες από την Αρχαία Μεσσήνη.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να χαρακτηρίσει την κατάσταση «χαζομάρα» και «βλακεία», υποστηρίζοντας πως τέτοιες πρακτικές λειτουργούν τελικά σε βάρος της εξωστρέφειας που έχει ανάγκη ο τόπος.

«Χρειάζεται εξωστρέφεια και να μην είμαστε μίζεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά, φέρνοντας στη συζήτηση και τη φιλοσοφία του αείμνηστου Πέτρου Θέμελη για την Αρχαία Μεσσήνη.

Όπως υπενθύμισε, ο Πέτρος Θέμελης πίστευε ότι τα αρχαία πρέπει να δίνονται στον κόσμο και να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και όχι να περιορίζονται πίσω από στεγανά που δυσκολεύουν την επαφή του κοινού μαζί τους.

Ο δεσμός του Γιώργου Γιαννόπουλου με την Αρχαία Μεσσήνη είναι άλλωστε και προσωπικός, καθώς, όπως αποκάλυψε, είχε εργαστεί κατά το παρελθόν στον αρχαιολογικό χώρο.

Αναφερόμενος γενικότερα στα αργά αντανακλαστικά της Πολιτείας σε ζητήματα ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Γιώργος Γιαννόπουλος έφερε ως παράδειγμα και το πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας στο Νεοχώρι.

Όπως υποστήριξε, εδώ και χρόνια είχε επισημάνει την ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις για τη διάσωση και την αξιοποίησή του, προτείνοντας μάλιστα να αναζητηθούν χορηγίες ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Για τον ίδιο, η ουσία βρίσκεται στο να αξιοποιούνται εγκαίρως οι ευκαιρίες που μπορούν να κάνουν γνωστό έναν τόπο, την ιστορία και τα μνημεία του σε ευρύτερο κοινό.

Από την πλευρά τους, ο Σωτήρης Οδυσσέως, η Γωγώ Καρτσάνα και ο Σόλων Τσούνης εξέφρασαν επίσης τη χαρά τους για το γεγονός ότι τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς περιέλαβαν τη Μεσσηνία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της περιοχής. Όπως σημείωσαν, πρόκειται για ένα ξεχωριστό σκηνικό, που προσφέρει ιδανικές συνθήκες για έναν ηθοποιό και κάνει την εμπειρία των γυρισμάτων ακόμη πιο ιδιαίτερη.