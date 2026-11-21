Τη μη συμμετοχή του στις περιβαλλοντικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στις εκβολές του ποταμού Άρι, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, ανακοίνωσε ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ασπροχώματος, Ακοβίτικων και Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας «Ο Ποσειδών».

Η απόφαση ελήφθη μετά την είδηση του θανάτου του Ηλία Γυφτέα, πρώην προέδρου της Κοινότητας Ασπροχώματος και ενεργού μέλους του Συλλόγου, ο οποίος είχε σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και διαχρονική παρουσία στις δράσεις του.

Ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του, ο Σύλλογος αναβάλλει τις δραστηριότητες που είχε αναλάβει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων το χορευτικό πρόγραμμα και ο μπουφές.

Κανονικά θα διεξαχθεί το 3ο «Ακοβίτικα Run», με διοργανωτή τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, καθώς και οι υπόλοιπες προγραμματισμένες δραστηριότητες.