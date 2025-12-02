Αγροτικές κινητοποιήσεις - Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Συνεχίζεται ο πολύωρος αποκλεισμός του ρεύματος προς Αθήνα στην Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Εκεί, οι αγρότες του δήμου Δέλτα κρατούν τον δρόμο κλειστό από χθες το μεσημέρι και παραμένουν, όπως λένε, σταθεροί στις θέσεις τους, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, μέσα στις επόμενες ώρες, να κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο στήθηκε αιφνιδιαστικά χθες το πρωί, ενισχύεται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή συσπειρώνονται και καταφθάνουν στο σημείο για να στηρίξουν την κινητοποίηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ