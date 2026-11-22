Στους 3,7 εκ. τόνους προβλέπεται να φτάσει η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου κατά την ελαιοκομική περίοδο 2026–2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Η πρόβλεψη για παραγωγή-ρεκόρ δημιουργεί προϋποθέσεις αυξημένης προσφοράς στη διεθνή αγορά και ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες ανάκαμψης των τιμών παραγωγού, που ήδη βρίσκονται υπό πίεση στη Μεσσηνία και στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Food Outlook του FAO, τα οποία παρουσίασε στις 19 Νοεμβρίου το ισπανικό κλαδικό περιοδικό Óleo Revista, η παραγωγή της Ισπανίας αναμένεται να φτάσει τους 1,6 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 22,7% σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, η Ισπανία θα καλύψει περίπου το 43% της παγκόσμιας παραγωγής, διατηρώντας τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμών.

Παράλληλα, ο FAO προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου κατά 6%. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να συμβάλει στην απορρόφηση της αυξημένης παραγωγής, ωστόσο η τελική επίδραση στις τιμές θα εξαρτηθεί από την πραγματική εξέλιξη της συγκομιδής, τα διαθέσιμα αποθέματα και τον ρυθμό των εμπορικών συναλλαγών.

Η πρόβλεψη δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσογείου αντιμετωπίζουν σημαντική πίεση στα εισοδήματά τους. Στην Ισπανία, αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το αυξημένο κόστος συγκομιδής και οι χαμηλές αποδόσεις σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν παραγωγούς στην απόφαση να αφήσουν μέρος της ελαιοπαραγωγής ασυγκόμιστο.

Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία καταγράφεται υποχώρηση των τιμών, παρά τις εκτιμήσεις για μειωμένη εγχώρια παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι ποσότητες που παράγονται σε κάθε χώρα αποτελούν έναν μόνο από τους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της αγοράς. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα αποθέματα, οι εισαγωγές και η διεθνής ζήτηση.

Για τη Μεσσηνία, όπου οι τιμές παραγωγού του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, η πρόβλεψη για παγκόσμια παραγωγή-ρεκόρ αποτελεί πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η πορεία της ισπανικής συγκομιδής τους επόμενους μήνες, καθώς και η δυνατότητα της ιταλικής αγοράς να απορροφήσει μεγαλύτερες ποσότητες ελληνικού χύμα ελαιολάδου.

Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης αποτελεί θετική ένδειξη για τον κλάδο. Ωστόσο, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την παραγωγή, οι ελαιοπαραγωγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια διεθνή αγορά αυξημένης προσφοράς, στην οποία η ανάκαμψη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμπορική ζήτηση.