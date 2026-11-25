Για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο μειώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, αύξηση μεγαλύτερη από την πανελλαδική παρουσίασε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων.

Ο τζίρος της εστίασης στη Μεσσηνία περιορίστηκε στα 66,96 εκατ. ευρώ, από 71,24 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση 6%. Είχαν προηγηθεί μειώσεις κατά 14,8% το πρώτο τρίμηνο και κατά 8,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η κάμψη στη Μεσσηνία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφηκε τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-4,2%) όσο και στο σύνολο της χώρας (-3,1%).

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο τζίρος της εστίασης μειώθηκε στα 220,48 εκατ. ευρώ, από 230,08 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Αργολίδα με 7,3% και ακολούθησαν η Μεσσηνία με 6%, η Λακωνία με 2,4%, η Κορινθία με 1,7% και η Αρκαδία με 0,4%. Πανελλαδικά, ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 4,61 δισ. ευρώ, έναντι 4,76 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Καλύτερη ήταν η εικόνα στα καταλύματα της Μεσσηνίας. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 9,3% και ανήλθε στα 45,36 εκατ. ευρώ, από 41,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη τόσο από την πανελλαδική μεταβολή κατά 5,8% όσο και από την αύξηση κατά 5,2% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο συνολικός τζίρος των καταλυμάτων ανήλθε στα 115,52 εκατ. ευρώ, από 109,86 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Αρκαδία με 10,5% και ακολούθησαν η Μεσσηνία με 9,3%, η Αργολίδα με 6,3% και η Λακωνία με 3,9%. Μείωση κατά 5,4% καταγράφηκε στην Κορινθία. Στο σύνολο της χώρας ο τζίρος των καταλυμάτων έφτασε τα 7,36 δισ. ευρώ, έναντι 6,96 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Συνολικά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης στη Μεσσηνία μειώθηκε κατά 8,5% και διαμορφώθηκε στα 126,92 εκατ. ευρώ, από 138,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι απώλειες του κλάδου ανέρχονται σε 11,8 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, ο τζίρος των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 6,8% και ανήλθε στα 67,43 εκατ. ευρώ, από 63,14 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2025, καθώς οι αυξήσεις του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου υπερκάλυψαν τις απώλειες του πρώτου τριμήνου.

Αθροιστικά ο κύκλος εργασιών των δύο κλάδων στη Μεσσηνία μειώθηκε κατά 3,7% το πρώτο εννεάμηνο του έτους και διαμορφώθηκε στα 194,35 εκατ. ευρώ, από 201,87 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύκλος εργασιών υπηρεσιών εστίασης

(Σε χιλ. ευρώ)

Γεωγραφική ενότητα Γ΄ τρίμηνο 2025 Γ΄ τρίμηνο 2026 Μεταβολή Μεσσηνία 71.241 66.963 -6,0% Αργολίδα 47.055 43.597 -7,3% Αρκαδία 21.665 21.575 -0,4% Κορινθία 54.412 53.495 -1,7% Λακωνία 35.705 34.845 -2,4% Περιφέρεια Πελοποννήσου 230.078 220.475 -4,2% Ελλάδα 4.756.709 4.610.012 -3,1%

Κύκλος εργασιών καταλυμάτων

(Σε χιλ. ευρώ)

Γεωγραφική ενότητα Γ΄ τρίμηνο 2025 Γ΄ τρίμηνο 2026 Μεταβολή Μεσσηνία 41.499 45.358 +9,3% Αργολίδα 22.539 23.963 +6,3% Αρκαδία 4.072 4.499 +10,5% Κορινθία 18.079 17.102 -5,4% Λακωνία 23.668 24.593 +3,9% Περιφέρεια Πελοποννήσου 109.857 115.515 +5,2% Ελλάδα 6.956.772 7.362.330 +5,8%

Απολογισμός εννεάμηνου στη Μεσσηνία