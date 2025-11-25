1.000 Βρετανοί επαγγελματίες τουρισμού στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Περισσότεροι από 1.000 Βρετανοί tour operators και στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πελοπόννησο και τα τοπικά προϊόντα μέσα από δύο ολοήμερα events που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», στο πλαίσιο του Hays Travel Overseas Conference 2025.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας και τη γευσιγνώστρια μελιού Μαίρη Νικολάου. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ελαιόλαδο, μέλι και κρασί, ενώ ενημερώθηκαν για την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Πελοποννήσου.

Παράλληλα παρακολούθησαν παρουσίαση του προορισμού Πελοπόννησος, με αναφορά στις εμπειρίες, τις θεματικές διαδρομές και τις ταξιδιωτικές δυνατότητες της περιοχής. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η δράση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία προβολής στη βρετανική αγορά και ανάδειξης της διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι «με συνέπεια στο όραμα του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, η Πελοπόννησος είναι παντού», προσθέτοντας πως η επαφή με περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες του τουρισμού αποτέλεσε ουσιαστική στιγμή εξωστρέφειας και προβολής της περιοχής και των προϊόντων της.