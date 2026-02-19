Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Απρίλιο ξεκινά η νέα εποχή - Στόχος ο διπλασιασμός επιβατικής κίνησης έως το 2030 (βίντεο-φωτογραφίες)

Η σύμβαση παραχώρησης του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» θα υπογραφτεί το Μάρτιο, η παραχωρησιούχος κοινοπραξία θα αναλάβει τη διαχείριση του τον Απρίλιο, τα προβλεπόμενα έργα για το νέο αεροσταθμό θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση εντός της επόμενης τριετίας και ο στόχος για το 2030 είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης σε σχέση με πέρσι όταν ταξίδεψαν από και προς την Καλαμάτα περίπου 370.000 επιβάτες.

Αυτά δήλωσε χθες ο γενικός διευθυντής της Fraport Greece Γιώργος Βήλος σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Ο κ. Βήλος ξεκαθάρισε ότι η αναβάθμιση του Αερολιμένα Καλαμάτας δεν περιλαμβάνει τη επέκταση του διαδρόμου και τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων θα αυξηθούν οι θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών από 2 σε 5, ενώ θα δημιουργηθεί και ειδική θέση στάθμευσης για αεροσκάφη των VIP επιβατών που μελλοντικά θα φιλοξενούνται σε διαμορφωμένη αίθουσα του υπάρχοντος αεροσταθμού. Για φέτος έχουν προγραμματιστεί 4 νέες αεροπορικές συνδέσεις ενώ ο Αερολιμένας Καλαμάτας θα λειτουργεί 16 ώρες το καλοκαίρι και 8 ώρες το χειμώνα. Φέτος επίσης θα απασχοληθούν στον Αερολιμένα Καλαμάτας 26 εργαζόμενοι. Ο κ. Βήλος εκτίμησε ότι φέτος η ποσοστιαία αύξηση της επιβατικής κίνησης θα είναι διψήφια Ο γενικός διευθυντής της Fraport Greece είπε ότι συνολικά θα επενδυθούν 100 εκατ. ευρώ και επεσήμανε τη ανάγκη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς μέσω στρατηγικής σύμπραξης τουρισμού.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Βήλος είπε ότι στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 42,5% και ότι συνδέονται με 800 πόλεις από όλο τον κόσμο. Τόνισε επίσης ότι η επιμήκυνση της ταξιδιωτικής σεζόν είναι εθνικός στόχος και η επιβατική κίνηση το δίμηνο Μαρτίου και Απριλίου έχει αυξηθεί 30% ενώ το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου κατά 27%. Για να επεκταθεί όμως η ταξιδιωτική σεζόν θα πρέπει συνεργαστούν οι κοινωνικοί εταίροι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια εξήγησε ο κ. Βήλος. Μιλώντας για τις στρατηγικές συμπράξεις τουρισμού που ξεκίνησαν το 2018 από τα Χανιά ο κ. Βήλος είπε ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα 367 δημοσιεύσεις διεθνώς και ότι οι ξενοδόχοι επισημαίνουν πως αποδίδουν.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε: «Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος ως πύλη εισόδου της Πελοποννήσου. Είναι ξεκάθαρο, άλλωστε, ότι μέσα από την αναβάθμιση του αεροδρομίου, η οποία θα προκύψει από την παραχώρηση που έχει καθυστερήσει προφανώς, θα αναβαθμιστεί συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα σε ντόπιους και επισκέπτες να μετακινούνται στη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ηλεία, την Αργολίδα και την Κορινθία σε λιγότερο από μιάμιση ώρα.

Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας. Σημαντικότερο απ’ όλα, είναι η διάθεση συνεργασίας μεταξύ μας. Είναι σημαντικό η εταιρεία να συνεργαστεί με τους δήμους. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση ώστε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους εστίασης και τους συλλόγους ξενοδόχων, διότι η συνεργασία και η κοινή πορεία, αλλά και η ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνουμε από την εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναβάθμισης, θα είναι το κλειδί της επιτυχίας Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας προέρχεται από μία χρονιά ρεκόρ. Οι προσδοκίες για τη φετινή χρονιά.

Οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες αλλά και οι ανησυχίες είναι οι ίδιες. Πέρυσι ειδικά αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες όσο αφορά τη συντήρηση του κτιρίου, ο Δήμος Καλαμάτας, η περιφέρεια Πελοποννήσου στήριξαν το κτίριο όσο αφορά τη συντήρηση, δεν έχουμε ζήτημα να το κάνουμε και φέτος αυτό, αλλά μας απασχολεί η στελέχωση κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο με το τρόπο που πρέπει

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης δήλωσε: Μία πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, μία πάρα πολύ σημαντική συνάντηση θα έλεγα που γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, του Τμήματος Τουρισμού και σε συνεργασία με την Fraport, την εταιρεία που μέσα από το σύνολο της κοινοπραξίας θα διαχειριστεί των Διεθνή Αερολιμένα Βασίλης Κωνσταντακόπουλος τα επόμενα χρόνια. Εχουμε μια άριστη, συνεργασία, επικοινωνία, συνεχή. και περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τι σχεδιάζει Fraport και πώς μπορούμε και εμείς τόσο ως Δήμος Καλαμάτης, αλλά και γενικότερα όλοι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσουμ ιατί θεωρούμε ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι μία πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο και την περιφέρεια Πελοποννήσου να συνεργαστούμε από κοινού για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο γενικός διευθυντής της Fraport Greece Γιώργος Βήλος δήλωσε : Να πω καταρχάς ότι είναι με μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε σήμερα εδώ είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία του δήμου Καλαμάτας να συγκεντρωθούμε εδώ όλοι οι τοπικοί φορείς, όλοι οι δήμοι της Πελοποννήσου. Γιατί για εμάς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι το αεροδρόμιο της Πελοποννήσου. Είναι οι βασικότερη αεροδρομιακή πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο και πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι και με πνεύμα συνεργασίας να προχωρήσουμε για την επόμενη ημέρα. Γιατί όπως είπε και ο δήμαρχος κλειδί για την επιτυχία είναι η συνεργασία και εμείς το έχουμε ξεκινήσει ήδη πριν αναλάβουμε τη διαχείριση του αεροδρομίου, την οποία σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, εξελίξεις αναμένουμε να ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου τερματικού σταθμού περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα διατηρηθεί ο υφιστάμενος τερματικός σταθμός, αλλά για άλλες χρήσεις. Άρα μιλάμε για μία αεροδρομική υποδομή που θα προσεγγίσει τα 15.000 τ.μ. από τα 3.900 τ.μ. που είναι σήμερα

Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν μία καλή χρονιά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε σχέση με τις δυο προηγούμενες. Εμείς, παρόλο που δεν έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία του αεροδρομίου, έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για την προώθηση του αεροδρομίου. Ήδη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μιλάμε με αεροπορικές εταιρείες, παρουσιάζουμε τον προορισμό γιατί αυτό είναι που θα πρέπει να προωθήσουμε προκειμένου να επενδύσουν οι αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και να βάλουν πτήσεις και νομίζω ότι

θα αρχίσουμε να βλέπουμε ήδη από φέτος αυτούς τους καρπούς της προσπάθειας και ευελπιστούμε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρόνια

Εμείς δημιουργούμε, θα δημιουργήσουμε υποδομές για να μπορούμε να υποδεχτούμε τουλάχιστον τους διπλάσιους επιβάτες από ό τι είμαστε σήμερα.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουνε αρχές φθινοπώρου, διότι όπως βλέπετε, όπως ξέρετε, ξεκινάμε εντός της σεζόν. Τυπικά η σεζόν ξεκινάει από το τέλος Μαρτίου, άρα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα να αρχίσεις τις εργολαβίες ενώ λειτουργεί το αεροδρόμιο για το καλοκαίρι, άρα από τις αρχές του φθινοπώρου θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Βασική προτεραιότητα είναι να αυξήσουμε τη διασύνδεση της Καλαμάτας με χώρες και πόλεις στο του εξωτερικού, αλλά και για τα υπόλοιπα 14 αεροδρόμια. Αν με ρωτάτε βλέπουμε ότι η χρονιά με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα θα είναι μία πολύ καλή χρονιά.»

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος ζήτησε από το κ. Βήλο να αυξηθούν οι πτήσεις εσωτερικού και η αεροπορική σύνδεση της Καλαμάτας με άλλες πόλεις της Ελλάδας

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θανάσης Μιχελόγγονας είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η Περιφέρεια Πελοποννήσου δέχεται 800.000 επισκέψεις και ότι οι αφίξεις στον Αερολιμένα Καλαμάτας είναι περίπου 169.000. Ο κ. Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα διαθέσει τα επόμενα χρόνια 2 εκατ. για την προβολή του προορισμού της Πελοποννήσου.