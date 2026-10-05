Πλάνο “απογείωσης” του Αεροδρομίου Καλαμάτας - Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και οι προβλέψεις για την κίνηση

Νέο αεροσταθμό 8.103 τετραγωνικών μέτρων, δέκα γκισέ check-in, πέντε πύλες επιβίβασης, μεγαλύτερη χωρητικότητα για τη στάθμευση αεροσκαφών και νέα οργάνωση της πρόσβασης των ταξιδιωτών προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας. Η πρώτη δέσμη έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης, ενώ ο σχεδιασμός βασίζεται στην εκτίμηση ότι η ετήσια επιβατική κίνηση θα ξεπεράσει τις 532.000 το 2028, τις 755.000 το 2036 και τις 881.000 το 2041. Εφόσον η παραχώρηση και οι εργασίες ξεκινήσουν στα τέλη του 2026, ο νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2028, ενώ ο νέος αεροσταθμός και το σύνολο της πρώτης δέσμης παρεμβάσεων προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2029.

Η μελέτη, η οποία τίθεται στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, παρουσιάζει αναλυτικά τις παρεμβάσεις στη βασική αεροπορική πύλη της Μεσσηνίας και της νότιας Πελοποννήσου. Από τις αίθουσες αναχωρήσεων και την παραλαβή αποσκευών μέχρι τις θέσεις των ταξί, των τουριστικών λεωφορείων και των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, ο σχεδιασμός αλλάζει τη λειτουργία του αεροδρομίου και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Βασική προϋπόθεση είναι η συνέχιση της λειτουργίας του αεροδρομίου κατά την κατασκευή. Οι εργασίες οργανώνονται σε διαδοχικές και εν μέρει παράλληλες φάσεις, ώστε ο υφιστάμενος αεροσταθμός να εξυπηρετεί τους επιβάτες όσο κατασκευάζεται το νέο κτίριο.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ

Ο νέος αεροσταθμός χωροθετείται βόρεια του σημερινού, στην έκταση που έχει απαλλοτριωθεί για την ανάπτυξη του αεροδρομίου. Οι λειτουργίες εξυπηρέτησης των επιβατών αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο, με διακριτές διαδρομές για τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και τους ελέγχους.

Η επιφάνεια του νέου κτιρίου ανέρχεται σε 8.103 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, ο υφιστάμενος αεροσταθμός, επιφάνειας 2.606 τετραγωνικών μέτρων, ανακαινίζεται και μετατρέπεται σε κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών. Μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, η συνολική μικτή επιφάνεια διαμορφώνεται σε περίπου 11.206 τετραγωνικά μέτρα.

Στο σημερινό κτίριο προβλέπονται γραφεία, αποθήκες, χώροι προσωπικού και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση της γενικής και επιχειρηματικής αεροπορίας. Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την εσωτερική αναδιαρρύθμιση, τη θερμομόνωση και τις παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Για τον φέροντα οργανισμό προβλέπονται συντήρηση και τοπικές επισκευές όπου χρειάζονται.

Η επιλογή της κατασκευής νέου αεροσταθμού προκύπτει από τη σύγκριση διαφορετικών λύσεων. Εξετάστηκαν επίσης η επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου και η κατασκευή νέου κτιρίου αποκλειστικά για τις αναχωρήσεις, με διατήρηση των αφίξεων στο παλιό. Οι μελετητές προκρίνουν τη συγκέντρωση των επιβατικών λειτουργιών στον νέο αεροσταθμό, εκτιμώντας ότι διευκολύνει την κατασκευή και την οργάνωση των υπηρεσιών.

ΔΕΚΑ ΓΚΙΣΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΥΛΕΣ

Στην αίθουσα αναχωρήσεων προβλέπονται δέκα γκισέ check-in και δέκα κοινόχρηστα σημεία αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Προβλέπονται ακόμη τέσσερα γκισέ αεροπορικών εταιρειών για την πώληση εισιτηρίων και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Οι χώροι αναμονής μπροστά από τα γκισέ σχεδιάζονται ώστε οι ουρές να οργανώνονται ανάλογα με τη ζήτηση και να παραμένει ελεύθερη η κυκλοφορία κοντά στην είσοδο.

Ο κεντρικός χώρος ελέγχου ασφαλείας διαθέτει τρεις λωρίδες. Μετά τον έλεγχο, οι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τις αίθουσες αναμονής, τα καταστήματα και την εστίαση. Για τις πτήσεις εκτός Σένγκεν προβλέπεται η διέλευση από τον έλεγχο διαβατηρίων και η ενσωμάτωση του συστήματος εισόδου και εξόδου.

Οι πύλες επιβίβασης είναι πέντε. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο πύλες για πτήσεις εντός Σένγκεν, δύο για πτήσεις εκτός Σένγκεν και μία εναλλασσόμενης χρήσης, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί τη μία ή την άλλη κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες.

Μπροστά από τις πύλες διαμορφώνονται πέντε στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι προεπιβίβασης, χωρητικότητας 110 επιβατών ο καθένας. Οι χώροι αυτοί είναι ελεγχόμενοι και προορίζονται για την αναμονή πριν από τη μετακίνηση προς τα αεροσκάφη.

ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Στις αφίξεις προβλέπονται διακριτές είσοδοι για τους επιβάτες εντός και εκτός Σένγκεν. Οι πρώτοι κατευθύνονται προς την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, ενώ οι δεύτεροι περνούν προηγουμένως από τον έλεγχο διαβατηρίων.

Η ενιαία αίθουσα παραλαβής διαθέτει δύο ταινιόδρομους, χώρο εξυπηρέτησης αποσκευών μεγάλων ή μη συνηθισμένων διαστάσεων και γραφείο απολεσθέντων. Στις αναχωρήσεις προβλέπεται αυτόματο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αποσκευών.

Στην αίθουσα αφίξεων χωροθετούνται πέντε γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Προβλέπονται επίσης γραφείο πληροφοριών για τις μεταφορές, τη διαμονή και την περιοχή, ιατρείο και πρώτες βοήθειες, καταστήματα και χώροι εστίασης.

Για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα προβλέπεται σημείο εξυπηρέτησης κοντά στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών. Η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων περιλαμβάνει ράμπες, πεζοδιαβάσεις και διαδρομές που συνδέουν τους χώρους στάθμευσης με το κτίριο.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ

Η ΜΠΕ αναφέρει ότι ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να μελετήσει, να χρηματοδοτήσει, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και να κατασκευάσει τα «Επικείμενα Έργα» μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης.

Η αφετηρία αυτή είναι κρίσιμη για την ανάγνωση του χρονοδιαγράμματος. Η τριετία υπολογίζεται από την έναρξη της παραχώρησης, ενώ η συγκεκριμένη ενότητα της μελέτης δεν προσδιορίζει μια αυτοτελή ημερολογιακή ημερομηνία παράδοσης.

Στην πρώτη κατασκευαστική φάση περιλαμβάνονται η προετοιμασία του εδάφους, η κατασκευή του νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και οι εργασίες έξω από τη σημερινή περιοχή πρόσβασης του κοινού. Για την προφόρτιση του εδάφους προβλέπονται εννέα μήνες, ενώ για την κατασκευή της νέας επιφάνειας στάθμευσης αεροσκαφών έξι μήνες.

Στη δεύτερη φάση εντάσσονται οι παρεμβάσεις στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, στον συνδετήριο τροχόδρομο και στις εγκαταστάσεις καυσίμων, καθώς και η διαμόρφωση της νέας εισόδου και εξόδου.

Για την κατασκευή του νέου αεροσταθμού και των χώρων διαχείρισης αποσκευών προβλέπεται διάστημα 21 μηνών. Η θεμελίωση αρχίζει ήδη μέσα στην πρώτη φάση, ενώ για την κατασκευή των υποστηρικτικών κτιρίων προβλέπονται επτά μήνες.

Ακολουθούν οι δοκιμές και η θέση των εγκαταστάσεων σε λειτουργία. Στην τρίτη φάση περιλαμβάνεται η μετατροπή του υφιστάμενου αεροσταθμού σε βοηθητικό κτίριο, με διάρκεια εργασιών οκτώ μηνών, καθώς και οι τελικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι επιμέρους διάρκειες επικαλύπτονται, καθώς προβλέπεται παράλληλη εκτέλεση εργασιών. Η μελέτη συνδέει αυτή την οργάνωση με την τήρηση της συνολικής προθεσμίας και τη διατήρηση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο ακόμη φάσεις ανάπτυξης. Η πρώτη τοποθετείται πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των «Επικείμενων Έργων» και η δεύτερη πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη.

ΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΚΙΝΗΣΗ

Οι προβλέψεις της μελέτης δείχνουν ταχύτερη αύξηση της κίνησης στα πρώτα χρόνια και συνέχιση της ανόδου μέχρι το 2041. Αφορούν τη συνολική ετήσια επιβατική κίνηση, δηλαδή τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, και όχι τον αριθμό των επισκεπτών που φτάνουν στη Μεσσηνία.

Ετος Εσωτερικού Εξωτερικού εντός Σέγκεν Εξωτερικού εκτός Σέγκεν Σύνολο 2026 30.114 218.846 179.263 428.223 2027 30.497 241.362 195.900 467.758 2028 33.809 270.122 228.244 532.175 2029 34.197 293.099 239.667 566.964 2030 34.563 306.591 250.699 591.853 2031 34.934 320.072 261.723 616.729 2032 35.322 333.552 272.746 641.620 2033 35.686 348.142 284.676 668.504 2034 36.041 368.069 300.970 705.080 2035 36.402 381.858 312.245 730.505 2036 36.748 395.352 323.279 755.379 2037 37.095 409.156 334.567 780.818 2038 37.439 422.902 345.807 806.148 2039 37.783 436.568 356.981 831.332 2040 38.107 450.156 368.093 856.355 2041 38.423 463.669 379.142 881.233

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η κίνηση το 2041 είναι υπερδιπλάσια της προβλεπόμενης για το 2026. Το όριο των 500.000 επιβατών ξεπερνιέται το 2028, των 600.000 το 2031 και των 700.000 το 2034.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τις διεθνείς συνδέσεις. Για το 2026 προβλέπονται 30.114 επιβάτες εσωτερικού και περίπου 398.000 εξωτερικού. Για το 2041 οι αντίστοιχες εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε περίπου 38.400 και 843.000 επιβάτες.

Η εξάρτηση από τη διεθνή τουριστική κίνηση παραμένει επομένως ισχυρή. Η αύξηση των επιβατών εσωτερικού προβλέπεται αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με την ανάπτυξη των πτήσεων εξωτερικού.

Οι αριθμοί αποτελούν προβλέψεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των υποδομών. Η πραγματική εξέλιξη θα συνδεθεί με τα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών και τη ζήτηση για τον προορισμό.

ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Η μελέτη καταγράφει ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις επαρκούν βραχυπρόθεσμα στις περιόδους χαμηλότερης κίνησης, ενώ χρειάζονται σημαντική αναβάθμιση για τις θερινές αιχμές.

Για τα αεροσκάφη κατηγορίας C προβλέπονται 3.345 κινήσεις το 2026, 4.047 το 2028, 5.399 το 2036 και 6.120 το 2041. Ως κινήσεις υπολογίζονται οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις.

Η αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης προβλέπει πέντε θέσεις κατηγορίας C, έναντι δυνατότητας φιλοξενίας έως τεσσάρων σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις για μικρότερα αεροσκάφη κατηγορίας B και τη διευκόλυνση της γενικής και επιχειρηματικής αεροπορίας.

Παράλληλα, προβλέπονται η ανακατασκευή του συνδετήριου τροχοδρόμου L, οι διαδρομές των οχημάτων επίγειας εξυπηρέτησης και η αναβάθμιση του φωτισμού.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρινίζει στο διαβιβαστικό του ότι η ΜΠΕ αφορά την περιοχή πολιτικής αεροπορίας. Ο διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης και ο παράλληλος τροχόδρομος Α βρίσκονται εκτός του αντικειμένου της συγκεκριμένης διαδικασίας.

ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Μπροστά από τον νέο αεροσταθμό ενσωματώνεται περιοχή περίπου 8.700 τετραγωνικών μέτρων για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης, της επιβίβασης και της αποβίβασης.

Η ζώνη ακριβώς μπροστά από το κτίριο προβλέπεται να έχει ελεγχόμενη πρόσβαση για τον περιορισμό της παράνομης στάθμευσης. Τα τουριστικά λεωφορεία, τα μικρά λεωφορεία και τα βαν αποκτούν ελεγχόμενο χώρο με ειδική είσοδο, ενώ διαμορφώνονται θέσεις αναμονής ταξί και στάση του τοπικού λεωφορείου.

Ο πίνακας στάθμευσης της μελέτης προβλέπει 54 θέσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων, 100 ενοικιαζόμενων και 58 οχημάτων προσωπικού. Προβλέπει ακόμη 16 θέσεις ταξί, τέσσερις πούλμαν, δέκα μικρών λεωφορείων, έντεκα βαν και μία για το τοπικό λεωφορείο.

Ο σημερινός χώρος στάθμευσης προσωπικού καταργείται και στη θέση του διαμορφώνονται ο κεντρικός διάδρομος και η πρόσβαση προς τον χώρο των τουριστικών οχημάτων. Μπροστά από τον παλιό αεροσταθμό προβλέπονται χώρος ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και ειδική ζώνη επιβίβασης και αποβίβασης για τους επιβάτες της γενικής και επιχειρηματικής αεροπορίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν την καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο και την πρόσβαση των κατοίκων που ταξιδεύουν, συνοδεύουν ή υποδέχονται επιβάτες.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σύμφωνα με όσα παραθέτει η ΜΠΕ από τη σύμβαση παραχώρησης, προβλέπεται λειτουργία του αεροδρομίου για τουλάχιστον έξι συνεχόμενες ώρες ημερησίως τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και για τουλάχιστον 14 συνεχόμενες ώρες τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ελάχιστα διαστήματα λειτουργίας. Το ωράριο μπορεί να προσαρμόζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα πτήσεων και στις λειτουργικές ανάγκες.

Η ανάπτυξη του αεροσταθμού συνοδεύεται από νέο υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργειακό κέντρο, δεξαμενή νερού και αναβάθμιση των δικτύων. Η μελέτη προβλέπει επίσης φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος περίπου 245 kWp στις στέγες των κτιρίων.

Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας καυσίμων μεταφέρονται από τη σημερινή θέση τους σε νέα θέση δίπλα στον υφιστάμενο αεροσταθμό. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται με την αυξημένη κίνηση και την αναδιάταξη του χώρου των αεροσκαφών.

ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ιδιαίτερη θέση στη μελέτη έχουν η αποστράγγιση και η διαχείριση των ομβρίων, λόγω της επέκτασης των κτιρίων και των επιφανειών στάθμευσης.

Προβλέπονται νέα κανάλια, αγωγοί και φρεάτια, ώστε τα νερά να συγκεντρώνονται και να οδηγούνται στο υφιστάμενο αποστραγγιστικό σύστημα. Οι απορροές από τον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών θα περνούν από δύο νέους ελαιοδιαχωριστές πριν καταλήξουν στις τάφρους Λιγδού και D2. Οι εγκαταστάσεις αυτές προορίζονται για τη συγκράτηση ελαίων και καυσίμων που μπορεί να παρασύρονται από τη βροχή.

Προβλέπεται ακόμη αντικατάσταση υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου με αγωγό, καθώς και διάταξη αντεπιστροφής στην έξοδο, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού προς το εσωτερικό του αεροδρομίου.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών προτείνονται δειγματοληψίες στο δίκτυο ομβρίων πριν από την εκβολή στις τάφρους και σε υφιστάμενες γεωτρήσεις μέσα στον αερολιμένα.

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Το παράρτημα για τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση εξετάζει την κατάσταση και τις προβλέψεις έως το 2036.

Οι συντάκτες αναφέρουν ότι παρατηρούνται περιοχές όπου τα όρια θορύβου υπερβαίνονται σε άμεση γειτνίαση με το αεροδρόμιο. Παράλληλα, από τη σύγκριση των μετρήσεων με τη μοντελοποίηση της πολιτικής αεροπορίας συμπεραίνουν ότι και άλλες δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό θόρυβο της περιοχής.

Για τους παρακείμενους οικισμούς και τους ευαίσθητους αποδέκτες, η έκθεση εκτιμά ότι ο θόρυβος από την εξεταζόμενη λειτουργία δεν θα προκαλέσει ουσιαστική ενόχληση. Ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση, προβλέπει συγκεντρώσεις χαμηλότερες από τα θεσμοθετημένα όρια στη γύρω περιοχή, ενώ αναφέρει πιθανές οριακές υπερβάσεις μέσα στη ζώνη στάθμευσης αεροσκαφών και στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις.

Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν εκτιμήσεις των μελετητών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η κύρια ΜΠΕ προβλέπει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής απόδοσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπεται να υποβάλλονται κάθε χρόνο στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Εφόσον προκύψουν επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί ή αποδειχθούν ανεπαρκή τα προτεινόμενα μέτρα, προβλέπεται η εφαρμογή πρόσθετων παρεμβάσεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο φάκελος αφορά την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αεροδρομίου και έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 2608002115.

Με το έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105714/7445/22-9-2026 διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για τη δημοσιοποίηση και την ενημέρωση του κοινού. Το υπουργείο αναφέρει ότι ο φάκελος έχει κριθεί πλήρης ως προς τα τυπικά στοιχεία, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το διαβιβαστικό προβλέπει προθεσμία έως 30 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την ενημέρωση και τη διατύπωση απόψεων από το κοινό και τα αρμόδια αυτοδιοικητικά όργανα. Οι παρατηρήσεις των πολιτών και οι γνωμοδοτήσεις συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο υπουργείο μαζί με τη θέση του αρμόδιου περιφερειακού οργάνου.

Η διαδικασία δίνει στους κατοίκους, στους δήμους και στους επαγγελματικούς φορείς τη δυνατότητα να τοποθετηθούν πάνω στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, από την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των επιβατών έως τον θόρυβο, την αποστράγγιση και τις επιπτώσεις της αυξημένης κίνησης.