Το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας επιστρέφει την Δευτέρα μετά από έναν χρόνο σε ένα τριήμερο γνώσης, επιμόρφωσης, καινοτομίας και επαγγελματικής δικτύωσης.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό σύνθημα «Spotlight», θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite City Resort, φιλοδοξώντας να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις, τις νέες τάσεις και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 40 εισηγήσεις και παρουσιάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων. Η ποιοτική εξυπηρέτηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τάσεις στην τουριστική αγορά, η κοστολόγηση, η διοίκηση και η ηγεσία, η επαγγελματική ενδυνάμωση, οι διαδικασίες λειτουργίας επιχειρήσεων και τα φοροτεχνικά ζητήματα βρίσκονται μεταξύ των αντικειμένων που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου ο εκ των ιδρυτών της διοργάνωσης Ανδρέας Ζαγάκος απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής σε όσους ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού σημειώνοντας ότι στις 10 προηγούμενες διοργανώσεις έχουν λάβει μέρος 11.000 άτομα, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 600 εισηγήσεις και οι ώρες πραγματικής εκπαίδευσης ξεπερνούν τις 450.

“Το Σχολείο Τουρισμού είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική δομή, που προσφέρει το πάθος για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση στους ανθρώπους του τουρισμού και της εστίασης. Δεν χαράσσει τουριστική πολιτική, δεν επιδιώκει και δε θέλει να δημιουργήσει στρατηγική για τον τουρισμό” επεσήμανε ο κ. Ζαγάκος.

Από την πλευρά του ο έτερος ιδρυτής της διοργάνωσης Κώστας Ανδριανόπουλος ανέφερε: “Αν θα μπορούσε κανείς να σταχυολογήσει μερικές μόνο από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 11ου Σχολείου Τουρισμού, αυτές είναι η παρουσία για μια ακόμη φορά ενός εμβληματικού ομιλητή, του δρ. Γιάννη Καλογεράκη, ο οποίος μας τιμά με την εμπιστοσύνη του και με την παρουσία του σε τόσες διοργανώσεις, αλλά και η παρουσία της Έλενας Γκίκα-Πετρουλάκη, που είναι η HR Director του Ομίλου Costa Navarino, και θα μιλήσει για την ηγεσία”.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει η Ημέρα Καριέρας με τη συμμετοχή 20 ξενοδοχειακών ομίλων, δράση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι

Εκεί οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν προσωπικές συνεντεύξεις και να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο της φιλοξενίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και δημιουργεί “γέφυρες” μεταξύ επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού.

Η συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις είναι δωρεάν, ενώ στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι φόρμες εγγραφής είναι διαθέσιμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης.

Το 11ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Elite City Resort.

Δ.Πλ.