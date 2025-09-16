Μήνυση Αστικού ΚΤΕΛ σε αντιδημάρχους για το κυκλοφοριακό στην Αθηνών

Μηνυτήριες αναφορές σε βάρος των αντιδημάρχων Ανδρέα Καραγιάννη και Παντελή Δρούγα, αρμοδίων για το κυκλοφοριακό της πόλης (σε διαφορετικές περιόδους) έχει καταθέσει το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Οι μηνύσεις αυτές αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, την κυκλοφοριακή κατάσταση της οδού Αθηνών και τον κίνδυνο να προκληθούν τροχαία ατυχήματα.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε τη νομική υποστήριξη των δύο αιρετών από τον Δήμο, μετά από αιτήσεις τους, σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Χαράλαμπου Δημητρόπουλου.

Στην εισήγηση αυτή όσον αφορά τις νομικές υποθέσεις των δύο αιρετών αναφέρεται:

“Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 203β/9-9-2025 κλήσης για προκαταρκτική εξέταση (Α.Β.Μ. Α24/7154) του Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας (Κεντρική Έδρα Καλαμάτας) καλείται προς παροχή ανωμοτί εξηγήσεων την 19-9-2025 κατόπιν της από 22-10-2024 μηνυτήριας αναφοράς της «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 290 περ. γ΄ υποπερ. α΄α΄, β΄β΄ του Ποινικού Κώδικα (επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από τις οποίες μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο).

Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με την ανωτέρω κλήση για προκαταρκτική εξέταση του Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας (Κεντρική Έδρα Καλαμάτας), ο αιτών αιρετός, Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτας φέρεται να ελέγχεται για ενδεχόμενη παράβαση που του αποδίδεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η δε διενεργούμενη προκαταρκτική εξέταση δεν ασκήθηκε ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής”.

Ο Ανδρ. Καραγιάννης, μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος και τώρα πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, είπε ότι έχει λάβει έγγραφο να δώσει εξηγήσεις στο Πρωτοδικείο, αλλά δεν ξέρει για ποιο θέμα.

Στις ερωτήσεις και στην κριτική από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας για τις σχέσεις του Δήμου με το Αστικό ΚΤΕΛ, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι στα πρόσφατα εγκαίνια της νέας αστικής γραμμής στη Βέργα είπε πόσο σημαντικό ρόλο επιτελεί το Αστικό και πρόσθεσε: “Εμείς δεν έχουμε αντιπαράθεση με κανέναν. Συνεργαζόμαστε και είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα. Χρηματοδοτούμε τη γραμμή Νο 8 και το Αστικό και το Υπεραστικό”.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης παρατήρησε ότι υπάρχει παράδοση στον Δήμο Καλαμάτας και παρέχεται νομική υποστήριξη σε αιρετούς για υποθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε ότι ο εισαγγελέας θα κρίνει μετά τις εξηγήσεις των αντιδημάρχων, αν οι μηνυτήριες αναφορές θα πάνε στο περιθώριο ή θα προχωρήσουν.

Επειτα από τις απαντήσεις δημάρχου και αντιδημάρχων οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα και Σπύρος Χανδρινός ψήφισαν θετικά για τη νομική υποστήριξη των αντιδημάρχων από τον Δήμο.

Γ.Σ.