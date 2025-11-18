Δημοτική Επιτροπή: Αισιοδοξία για το πάρκο ελιάς - Ερωτηματικό η ακριβής παράδοση του έργου

Η έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 3ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για την υλοποίηση του πολύπαθου έργου κατασκευής υπαίθριου πάρκου ελιάς δίπλα από το Ανοιχτό Θέατρο ψηφίσθηκε ομόφωνα χθες, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης παραδέχτηκε πως το έργο αντιμετώπισε διάφορες αναταραχές, όπως και η πλατεία "Φυτειάς" η οποία αποπερατώθηκε. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα ολοκληρωθεί και το πάρκο ελιάς (το έχει αναλάβει ο ίδιος ανάδοχος), υπενθυμίζοντας πως είχαν υποβληθεί ενστάσεις στο Τεχνικό Συμβούλιο που έπρεπε να εκδικαστούν ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες τιμές. Ο κ. Κουτραφούρης ενημέρωσε πως έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες, τονίζοντας πως η εξέλιξη του έργου είναι ευδιάκριτη πλέον και από τους περαστικούς. “Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί και το έργο αυτό” πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Αφαλέα σχολίασε πως με τον συγκεκριμένο πίνακα το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί, υπενθυμίζοντας πως υπήρξαν απρόβλεπτα, όπως τα πεύκα, και ο εξτρά οπλισμός.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης έκανε λόγο για ελλιπέστατες μελέτες από πλευράς Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, βάσει των νέων τιμών που προέκυψαν και των εργασιών που δεν προβλέφθηκαν, εκτιμώντας πως ήταν ο βασικός λόγος που πήγε το έργο πίσω.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν οφειλές προς τον ανάδοχο, λέγοντας πως ο Δήμος υποστηρίζει το έργο μέσα από δημοτικούς πόρους, περιμένοντας ύστερα τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο.

Υπενθυμίζεται πως έχει ψηφιστεί η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, δίχως κανείς να γνωρίζει με σιγουριά αν μέχρι το τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί προς χρήση.