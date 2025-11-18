Κρίσιμο βήμα για την ανάπλαση της Ανατολικής Καλαμάτας - Ολοκληρώθηκε το στάδιο των μελετών

Εν μέσω αβεβαιότητας για το αν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας» ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία χθες η σχετική εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή.

Η απόφαση βασίστηκε στο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο πιστοποιεί την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την παράδοση όλων των παραδοτέων. Το έργο αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων αστικού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στην ανατολική περιοχή της πόλης. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και τροποποιήθηκε με διαδοχικές αποφάσεις της Οικονομικής και Δημοτικής Επιτροπής, παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν οι ακόλουθες μελέτες: Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη υδραυλικών έργων, Συγκοινωνιακή μελέτη, Μελέτη φυτοτεχνικών έργων, Περιβαλλοντική μελέτη, Μελέτη smart εφαρμογών.

Παράλληλα, είχαν ήδη παραληφθεί οι Τοπογραφικές Μελέτες και η Προκαταρκτική Μελέτη (Master Plan).

Με την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται έτσι το προκαταρκτικό στάδιο ωρίμανσης του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα της ανατολικής πολεοδομικής ενότητας της Καλαμάτας.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε πως προβλέπονται 5,7 στρέμματα πλατειών, 39 στρέμματα πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι, 3,5 στρέμματα παιδικές χαρές, 30 στρέμματα χώροι πρασίνου, περίπου 438 θέσεις αυτοκινήτων και 68 δικύκλων, καθώς και 17 φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο ίδιος τόνισε πως ο προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου σε 21 εκατ. ευρώ, με το έργο να έχει “σπάσει” σε τρία μέρη, ώστε να αναζητηθούν ανεξάρτητα χρηματοδοτικές ροές, ενώ κλείνοντας γνωστοποίησε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνει παρουσίαση των μελετών αυτών στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι μελέτες, σχολιάζοντας πως οι αναπτυξιακοί οργανισμοί στους οποίους στηρίζεται τελευταία ο Δήμος, δεν έχουν τις δυνατότητες να τις “τρέξουν” γρήγορα. Ο ίδιος παρατήρησε πως οι μελετητές -σχεδόν στο σύνολό τους- δεν προέρχονται από τη Μεσσηνία και ευρύτερα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει ασάφεια ως προς την επιλογή τους, και ότι οι μελέτες θα μπορούσαν να είναι πιο οικονομικές μέσω άλλης διαδικασίας. Ο κ. Τζαμουράνης συμπλήρωσε πως το τελικό τους αποτέλεσμα είναι μεν ικανοποιητικό, ωστόσο υπολείπεται το πιο βασικό σκέλος, αυτό της χρηματοδότησης, ώστε τα σχέδια να γίνουν πράξη. Ο ίδιος εκτίμησε πως η πόλη βρίσκεται μακριά ώστε να υλοποιηθεί έστω ένα μέρος των μελετών, επισημαίνοντας πως αν δεν βρεθούν λεφτά οι μελέτες κινδυνεύουν να ξεχαστούν στο συρτάρι.

Ο κ. Παπαευσταθίου πρόσθεσε πως μπήκαν κάποια σκέλη που δεν είχαν προβλεφθεί, όπως η μελέτη smart, κάνοντας λόγο για ένα σύνθετο αντικείμενο που έχει ωστόσο τις βάσεις να υλοποιηθεί.