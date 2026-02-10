Δήμος Καλαμάτας: Ζητά 3,75 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία - Προβληματισμός και κριτική για την επόμενη μέρα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 1ης Φεβρουαρίου προκάλεσαν κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, οδηγώντας τη δημοτική αρχή στην εκτίμηση ότι απαιτούνται περίπου 3.750.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Ύστερα από αίτημα του Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις Δημοτικές Κοινότητες Άμφειας και Πολιανής της Δ.Ε. Θουρίας, τις Δημοτικές Κοινότητες Καλαμάτας, Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά και Καρβελίου της Δ.Ε. Καλαμάτας, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των φαινομένων. Η κήρυξη ισχύει έως και τις 30 Απριλίου 2026. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ήρθε προς ψήφιση εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας με την έγκριση του σχετικού πίνακα, έτσι ώστε να γίνει η διεκδίκηση της χρηματοδότησης.

Απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι, βάσει των προβλημάτων που καταγράφηκαν, έγινε προεκτίμηση ώστε να κοστολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του, καθώς -όπως είπε- καθημερινά προκύπτουν νέα ζητήματα, με πιο πρόσφατο την υποχώρηση οδοστρώματος σε δρόμο της Μικρής Μαντίνειας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επέκρινε την απουσία αναλυτικής λίστας παρεμβάσεων από την εισήγηση, ώστε να φανεί το μέγεθος των ζημιών και να αποσαφηνιστούν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Υποστήριξε ακόμα, ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ανοχύρωτες ακόμη και απέναντι σε θεομηνίες μικρότερης κλίμακας, επισημαίνοντας πως η πρόσφατη κακοκαιρία δεν συγκρίνεται με εκείνη του 2016 ή άλλων περιοχών της χώρας. Ο ίδιος, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για εγκατάλειψη των παραπάνω περιοχών, αναφέροντας ότι σε Αρφαρά και Πήδημα υπήρξαν καταστροφές το 2016, ενώ κινητοποιήσεις έφεραν στο προσκήνιο την υπόθεση με το έργο του «Μορέα». Όπως είπε, μέρος χρηματοδότησης περίπου 17 εκατ. ευρώ προοριζόταν για την επίλυση προβλημάτων στα χωριά αυτά, χωρίς ωστόσο -δέκα χρόνια μετά- να υπάρξει εξέλιξη. Για τη Θουρία, σημείωσε ότι από το 2019 έχουν σταματήσει αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού, καθώς και ενέργειες για την οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος Αγίων Θεοδώρων. Αντίστοιχη, όπως είπε, είναι η εικόνα και στα χωριά του Ταϋγέτου, όπου έξι χρόνια μετά δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή παρέμβαση προστασίας. Αναρωτήθηκε ακόμη, για το νόημα επενδύσεων μέσω της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, εφόσον δεν δίνεται προτεραιότητα στους δρόμους πρόσβασης, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα για την οριοθέτηση ρεμάτων, ούτε για μελέτες που είχαν συμβασιοποιηθεί το 2019.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός στάθηκε στο πρόσφατα ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, λέγοντας ότι δεν προβλέπει έργα υποδομής για τις περιοχές αυτές, παρά μόνο ασφαλτοστρώσεις. Τα χωριά, είπε, βρίσκονται «στο έλεος του Θεού» ως προς τις υποδομές και εκτός αναπτυξιακού πλάνου του Δήμου, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την ερημοποίηση των χωριών λόγω έλλειψης σχεδιασμού.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας απέδωσε τις καταστροφές στον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, εκτιμώντας πως ήταν φυσικό επακόλουθο η εξέλιξη αυτή.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος διαφώνησε με μέρος της τοποθέτησης του κ. Τζαμουράνη, λέγοντας ότι δεν ισχύει πως δεν έγινε τίποτα μετά το 2019 και τονίζοντας πως, αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί έργα από τη σημερινή και την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν θα υπήρχε δρόμος προς την Αλαγονία.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας υπενθύμισε ότι μέσω της ΟΧΕ Ταϋγέτου θα γίνουν αναπλάσεις, μέσα από τη δημιουργία μουσείων και ποδηλατικών διαδρομών, με στόχο την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Υπενθύμισε ακόμα, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ξεκαθαρίσει πως οδοποιία και διαχείριση ομβρίων δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τονίζοντας πως θα αναζητηθούν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό. Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» ψήφισε υπέρ, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το αν τελικά ο Δήμος θα μπορέσει να εξασφαλίσει τα αιτούμενα κονδύλια.