Αντιπαράθεση για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην Καλαμάτα - «Δύο μέτρα και δύο σταθμά» καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε για ακόμη μία φορά η παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ, με τη συζήτηση να αναδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Δημήτρης Φαββατάς, επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι λειτουργεί «με δύο μέτρα και δύο σταθμά». Όπως υποστήριξε, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προβλέπει θέσεις στάθμευσης στην κατοικία. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί κατ’ εξαίρεση θέσεις και σε χώρους εργασίας, αφήνοντας αιχμές για περίπτωση που –όπως ανέφερε– συνδέονταν με το ψηφοδέλτιο του δημάρχου. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει δικαιοσύνη και ενιαία αντιμετώπιση, τονίζοντας πως «ό,τι προβλέπεται για τον έναν, πρέπει να ισχύει και για τον άλλον». Πρότεινε δε, είτε να ανακληθούν οι θέσεις που έχουν δοθεί σε χώρους εργασίας είτε να τροποποιηθεί η απόφαση, ώστε ο ενδιαφερόμενος να επιλέγει αν επιθυμεί θέση στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα περιπτώσεις πολιτών που διαθέτουν ιδιωτική θέση στάθμευσης στο σπίτι, αλλά αιτούνται επιπλέον θέση στον χώρο εργασίας. Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι όταν υποβάλλεται αίτημα από άτομο με κινητικά προβλήματα, ο Δήμος προχωρά στην παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης. Παράλληλα, αντέδρασε στις αναφορές περί ψηφοδελτίων, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση που ακούστηκε πρόκειται για παιδί με κινητικά προβλήματα, του οποίου ο πατέρας ήταν υποψήφιος το 2019. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι αρνητικός σε ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης, σημειώνοντας πως έχει ήδη εισηγηθεί σχετική αλλαγή προς την αρμόδια υπηρεσία.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης κάλεσε σε ενσυναίσθηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιπτώσεις. Όπως ανέφερε, ένα άτομο με αναπηρία ενδέχεται να περνά περισσότερες ώρες στον χώρο εργασίας του παρά στην κατοικία του, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η υπηρεσία δεν εξυπηρετεί συμφέροντα και ότι υπάρχει διαβεβαίωση πως δεν παραχωρούνται ταυτόχρονα θέσεις τόσο στην κατοικία όσο και στον χώρο εργασίας, στο δρόμο. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ζήτησε να διορθωθεί η απόφαση ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και εντάσεις, προτείνοντας το θέμα να ψηφιστεί ομόφωνα. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν δεν υπάρξει σαφής ρύθμιση, παρόμοια ζητήματα θα επανέρχονται σε κάθε νέα εισήγηση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, συμφώνησε ότι κάθε δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει μία θέση στάθμευσης, ακόμη και αν διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην κατοικία του, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία δεν είναι παράλογη, εφόσον εξετάζονται τα στοιχεία από την υπηρεσία.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης τοποθετήθηκε δημόσια μέσω κοινωνικών δικτύων, αναδεικνύοντας τη σημασία των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. Όπως ανέφερε, ως άτομο με αναπηρία γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη προσβάσιμων θέσεων στην καθημερινότητα. Υπογράμμισε ότι η δημιουργία νέων θέσεων σε διάφορα σημεία της πόλης αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση, η οποία προέκυψε μέσα από έργα αστικών αναπλάσεων. Οι νέες θέσεις, όπως σημείωσε, δίνουν για πρώτη φορά δυνατότητα εξυπηρέτησης σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν αντίστοιχες υποδομές, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση και την αυτονομία των ΑμεΑ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί, με πρόβλεψη για δημιουργία επιπλέον θέσεων σε κάθε νέο έργο ανάπλασης. Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς πολίτες και επισκέπτες να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό, τονίζοντας ότι οι θέσεις ΑμεΑ δεν αποτελούν προνόμιο αλλά αναγκαιότητα και πρέπει να παραμένουν ελεύθερες όλο το 24ωρο. Ενδεικτικά, νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ έχουν δημιουργηθεί στις οδούς Μητροπέτροβα, Χρυσάνθου Παγώνη, Φραντζή, Αριστοδήμου και Ψαρών, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς μια πιο λειτουργική και προσβάσιμη πόλη για όλους.