Το καλαματιανό μαντήλι στο επίκεντρο των δράσεων προβολής του Δήμου - Ψηφιακή αφήγηση με βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες

Την εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού 18.600 ευρώ για το έργο «Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου (φωτογραφίες, βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Καλαμάτας» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού.

Η δαπάνη αφορά την παραγωγή φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιηθεί στα τουριστικά κανάλια του Δήμου, στις καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες, εκθέσεις, παρουσιάσεις B2B, fam trips, καθώς και σε άλλες δράσεις προβολής του προορισμού. Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί βασικό κορμό περιεχομένου για το αφήγημα του Visit Kalamata, με στόχο την ανάδειξη της πόλης ως προορισμού εμπειριών, πολιτισμού, γαστρονομίας, βιωσιμότητας και αυθεντικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το έργο χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία σειράς δέκα μίνι ντοκιμαντέρ, διάρκειας περίπου τριών λεπτών το καθένα, με σχολιασμό και υποτιτλισμό στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, Νίκος Γιαννακόπουλος, το περιεχόμενο θα συνδεθεί με το καλαματιανό μαντήλι, μέσα από συνεντεύξεις παλιών υφαντριών και ανθρώπων που γνωρίζουν τη διαδικασία συλλογής των φύλλων της μουριάς και τη χρήση τους στην παραγωγή μεταξιού (παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα).

Παράλληλα, τα βίντεο θα περιλαμβάνουν μαρτυρίες μεταναστών που διατηρούν μνήμες από την πόλη. Οι μνήμες αυτές, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα στο Ιστορικό Δημαρχείο και στο γραφείο τουριστικής προβολής, με την ιστορία της Καλαμάτας να παρουσιάζεται μέσα από μια σύγχρονη ψηφιακή αποτύπωση.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την παραγωγή ενός βασικού βίντεο τουριστικής προβολής της πόλης, τριών σύντομων και πιο ευέλικτων βίντεο-σποτ, καθώς και φωτογραφικού υλικού. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται 3.000 ευρώ για την πρώτη ομάδα και 12.000 ευρώ για τη δεύτερη, με τη συνολική αξία να ανέρχεται σε 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 18.600 ευρώ συνολικά.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου συμπλήρωσε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, από το οποίο θα μπορεί να αντλείται υλικό για την πόλη. Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να γράψει ένα άρθρο και χρειάζεται λήψεις της Καλαμάτας, θα μπορεί να τις κατεβάζει με παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Δήμο να διαθέτει μια πιο συντεταγμένη και συμπαγή βάση προβολής, στηριγμένη στο υλικό που επιθυμεί να αναδείξει.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο κ. Παπαευσταθίου σημείωσε ότι η Καλαμάτα είναι μια τουριστική πόλη, η οποία όμως οφείλει να μη διακόπτει την καθημερινή της λειτουργία. Όπως ανέφερε, οι θεματικές που προωθούνται αφορούν ουσιαστικές πλευρές της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και μπορούν να στηρίξουν όσους θέλουν να γνωρίσουν μια αυθεντική πόλη.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικές ενέργειες και απουσία συντεταγμένης στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού, ενώ υπενθύμισε, ότι την προηγούμενη χρονιά είχε τεθεί ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το καλαματιανό μαντήλι. Παράλληλα, παρατήρησε έλλειψη στοχοθεσίας και υποστήριξε ότι δαπανώνται μεγάλα ποσά χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα, φέρνοντας ως παράδειγμα πρόσφατα δημοσιεύματα για τους οδηγούς πόλης.

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Ευγενία Κούβελα, ανέφερε ότι εφόσον η πόλη επιθυμεί να επενδύσει σε τουρισμό υψηλότερου επιπέδου, θα πρέπει να διατεθούν και οι ανάλογοι πόροι για διαφήμιση. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι στοχευμένες, κάνοντας λόγο για απουσία μελέτης πάνω στο αντικείμενο.

Η ίδια εξέφρασε επιφυλάξεις για την τουριστική αποτελεσματικότητα των βίντεο που σχεδιάζονται, υποστηρίζοντας ότι τείνουν περισσότερο σε μουσειακό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Για την προβολή της πόλης, η κα Κούβελα σημείωσε ότι χρειάζονται σύντομα και στοχευμένα βίντεο, μέσα από τα οποία ο μελλοντικός επισκέπτης θα θελήσει να έρθει στην Καλαμάτα.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις, ο Νίκος Γιαννακόπουλος επέμεινε στην αξία και στην απόδοση που μπορούν να έχουν τα συγκεκριμένα βίντεο, εστιάζοντας στον πρωτογενή τομέα και στην ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Όπως ανέφερε, αποτελεί καθήκον του Δήμου να προβάλλει όχι μόνο τα προϊόντα της περιοχής, αλλά και την ιστορία τους, στο πλαίσιο του τουρισμού εμπειρίας και μέσα από πρακτικές που μπορούν να αναδείξουν την αυθεντική ταυτότητα της Καλαμάτας. Η ανάθεση θα γίνει έχοντας προηγηθεί έρευνα για την πιο οικονομική προσφορά, βάσει νομοθεσίας.