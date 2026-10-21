Καλαμάτα: Αντιπαράθεση για την αποτελεσματικότητα της τουριστικής προβολής - Στο επίκεντρο δαπάνες και μετρήσιμα αποτελέσματα

Ερωτήματα για την ανταποδοτικότητα των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας έθεσε η αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πόροι που διατίθενται μεταφράζονται σε αύξηση της επισκεψιμότητας.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή υπεραμύνθηκε της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η εξωστρέφεια της μεσσηνιακής πρωτεύουσας έχει ενισχυθεί σημαντικά και ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 21.390 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον συντονισμό και τη διαχείριση των δράσεων τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το έργο αφορά τη συνέχιση της εξειδικευμένης υποστήριξης του προγράμματος τουριστικής προβολής για το τελευταίο διάστημα του 2026 και το πρώτο τετράμηνο του 2027, καθώς και την υποστήριξη του σχεδιασμού για το επόμενο έτος.

Προβλέπονται έως 690 ώρες συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ η τιμολόγηση θα αφορά αποκλειστικά τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν. Στόχος είναι η διοικητική, οργανωτική και στρατηγική υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού, η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Καλαμάτας ως προορισμού και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Κατά τη συζήτηση, από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης αναγνώρισε τη σημασία των πρωτοβουλιών εξωστρέφειας, έθεσε ωστόσο το ζήτημα της αξιολόγησής τους με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες. Ζήτησε να παρουσιαστούν στοιχεία από το 2019, οπότε ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή, μέχρι σήμερα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι σχετικές παρεμβάσεις έχουν συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

Όπως επισήμανε, δεν αρκεί ένας διαρκής σχεδιασμός με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποδώσει, αλλά απαιτείται να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα που δαπανώνται έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα για την πόλη και την τοπική οικονομία.

Απαντώντας στις επισημάνσεις, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης παρουσίασε τη φιλοσοφία της τουριστικής στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενος τόσο στις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί όσο και σε εκείνες που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος δεν περιορίζει την προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών αποκλειστικά σε όσους επιλέγουν εξαρχής την Καλαμάτα ως προορισμό, αλλά επιδιώκει να προσεγγίσει και ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν ευρύτερα τη νότια Ελλάδα, εντάσσοντας τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα στο ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργούνται από την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ήδη καταγράφονται θετικά αποτελέσματα από τη νέα διαδικτυακή παρουσία του Visit Kalamata, η οποία αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την προβολή της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δράσεων, υπενθύμισε ότι κάθε χρόνο πραγματοποιείται απολογισμός στην Επιτροπή Τουρισμού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αύξηση της τουριστικής κίνησης είναι πλέον ορατή στην καθημερινότητα της πόλης.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού, Νίκος Γιαννακόπουλος, επισημαίνοντας ότι η επισκεψιμότητα καταγράφεται σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας την θετική εξέλιξη της Καλαμάτας.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ξεχωριστό μέρος της συζήτησης αφορούσε την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη να μεταφέρει τις αρνητικές εντυπώσεις από πρόσφατη επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που αντίκρισε δεν ήταν η ενδεδειγμένη για μια βασική πύλη εισόδου επισκεπτών στη Μεσσηνία, καθώς τα χόρτα είχαν μεγαλώσει υπερβολικά στις νησίδες και στους χώρους γύρω από τις περιφράξεις.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λαζαρίδης εκτίμησε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, καθώς θα ενισχύεται η παρουσία των συνεργατών της Fraport στο Αεροδρόμιο.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος αντιμετωπίζει την τουριστική ανάπτυξη.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι πριν από το 2019 τα ζητήματα τουρισμού βρίσκονταν στην αρμοδιότητα ενός εντεταλμένου συμβούλου, ενώ λειτουργούσε μια μικρή πενταμελής επιτροπή.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκε Αντιδημαρχία Τουρισμού, διευρύνθηκε η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής και ενισχύθηκαν οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την τουριστική προβολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ετήσιος προϋπολογισμός αυξήθηκε από τις 80.000 στις 200.000 ευρώ, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη περισσότερων πρωτοβουλιών και την εφαρμογή ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο κ. Βασιλόπουλος στάθηκε επίσης στη θετική εικόνα που, όπως υποστήριξε, έχει διαμορφώσει η Καλαμάτα προς τα έξω, επισημαίνοντας τη σημασία της συστηματικής προβολής και της συνέχειας των δράσεων.