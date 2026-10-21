Καλαμάτα: 21 εκ. για παρεμβάσεις στο Ανατολικό Κέντρο - Από την περιοχή Βάγια ξεκινά η αναβάθμιση

Αισιοδοξία για την έγκριση και την έναρξη υλοποίησης του μεγάλου έργου ανάπλασης στην περιοχή των πρώην Λυομένων Βάγια εκφράστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα υπάρξει το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Την ίδια ώρα, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη ουσιαστικής οδικής σύνδεσης της περιοχής με τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, ένα ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εισήγηση για την προτεραιοποίηση των τριών κατασκευαστικών υποέργων της ευρύτερης παρέμβασης αστικής αναβάθμισης της Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 21,02 εκατ. ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτεραιότητα δίνεται στην ανάπλαση της περιοχής Βάγια, προϋπολογισμού 7,76 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δύο υποέργα αφορούν τις παρεμβάσεις στις οδούς Ηρώων και Μαυρομιχάλη και την ανάπλαση του Παλαιού Στρατοπέδου.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Στην ανάγκη να συνοδευτεί η ανάπλαση της περιοχής από την κατάλληλη οδική σύνδεση στάθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης. Όπως επισήμανε, η περιοχή των πρώην Λυομένων Βάγια δεν διαθέτει σήμερα την απαιτούμενη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αναβάθμισής της.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην οδό Μαρίας Κάλλας, η οποία είναι μονής κατεύθυνσης, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της σύνδεσης με τον περιφερειακό έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική επικαιρότητα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας συμφώνησε με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η σύνδεση μέσω της οδού Μαρίας Κάλλας αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και όχι του Δήμου.

Όπως υπενθύμισε, ο Δήμος είχε εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει τόσο τη διαδικασία όσο και το κόστος της απαιτούμενης απαλλοτρίωσης, ωστόσο από το Υπουργείο Υποδομών είχε καταστεί σαφές ότι οι σχετικές ενέργειες θα πρέπει να κινηθούν από το ίδιο.

Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ακόμη ότι πριν από περίπου έξι μήνες είχε γίνει συζήτηση στο γραφείο του υπουργού Χρίστου Δήμα, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου έλαβε σχετικά στοιχεία από τη γενική διευθύντρια του Δήμου, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των έργων αστικής αναζωογόνησης της Ανατολικής Καλαμάτας, ο δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι με την ανάπλαση στα Βάγια ουσιαστικά εντάσσεται στη λειτουργία της πόλης μια νέα περιοχή.

Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις στο χρηματοδοτικό σκέλος, αναφέροντας ότι στο τέλος του μήνα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, έως τα τέλη Οκτωβρίου θα δοθεί η πρώτη έγκριση για την υλοποίηση του μεγάλου έργου στην περιοχή Βάγια.

Για τα άλλα δύο υποέργα του συνολικού σχεδιασμού, ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει πρόθεση να αναζητηθεί η ένταξή τους σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση και των υπόλοιπων παρεμβάσεων στην Ανατολική Καλαμάτα, εφόσον δεν θελήσει να περιμένει άλλο το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος.

Πάντως, από την πλευρά της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο δήμαρχος για την πρώτη έγκριση έως το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκαν οι πολυετείς καθυστερήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί στην προώθηση του συγκεκριμένου έργου, με την αντιπολίτευση να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις εκτιμήσεις για άμεσες εξελίξεις.