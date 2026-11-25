Σημαντικές αναφορές για όσα συνέβαιναν επί σειρά ετών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, αιχμές για τη διαχείριση της κατάστασης από προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά και ζητήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά, περιλάμβανε μέρος της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος, ζητώντας ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Δημοτική Φιλαρμονική, τη γνωμοδότηση δικηγόρου αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα, τη θέση του αρχιμουσικού και την εκκρεμούσα συνάντηση της δημοτικής αρχής με το Σωματείο Εργαζομένων Μουσικών.

Η συζήτηση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της δημοτικής αρχής και των εργαζομένων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Φιλαρμονικής κατά το παρελθόν.

Την απογοήτευση των εργαζομένων εξέφρασε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Μουσικών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, Μανώλης Καμούτσης, τονίζοντας ότι, παρά την παρέλευση τριών ετών, τα μέλη της Φιλαρμονικής παραμένουν θεατές στο ίδιο έργο, χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται και πάλι «στο σημείο μηδέν», καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν τεθεί, ακόμη και μετά τη γνωμοδότηση που προσκόμισε το σωματείο.

Ο κ. Καμούτσης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά την ανάγκη απευθείας συνεννόησης μεταξύ της δημοτικής αρχής και των εκπροσώπων του Σωματείου, η σχετική συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διακοπής των μαθημάτων της Φιλαρμονικής, υποστηρίζοντας ότι σταμάτησαν χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, ζητώντας να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και να αναζητηθεί επιτέλους λύση στα προβλήματα που εκκρεμούν.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ερωτήματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε και η συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στο γραφείο του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, με μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», με αντικείμενο τα ζητήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ο δήμαρχος, απαντώντας, ανέφερε ότι είχε προηγηθεί αίτημα συνάντησης από τη συλλογικότητα, απέναντι στο οποίο είχε εκφράσει την αρνητική του διάθεση.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε, μέλη του «Ρουβίκωνα» απευθύνθηκαν αρχικά στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το γραφείο του. Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που βρέθηκαν εκεί δεν μπορούσε να τους απομακρύνει.

Αναφερόμενος στο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από τη συνάντηση, υποστήριξε ότι προήλθε από μέλος της συλλογικότητας, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν επιτρεπόταν η καταγραφή.

Εκτενή αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Σαράντος Μαρινάκης, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως υποστήριξε, συνυπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες και προσεγγίσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο για προτεραιότητες «τριών ταχυτήτων» στο εσωτερικό της Φιλαρμονικής, σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ όλων των εκτελεστών.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ορισμένοι επιχειρούν να ασκήσουν πολιτική μέσω της Φιλαρμονικής, γεγονός που, κατά την άποψή του, δυσχεραίνει τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε περιστατικό της 27ης Οκτωβρίου, όταν, όπως ανέφερε, επιχείρησε να υπάρξει συνάντηση, ωστόσο προέκυψαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των μουσικών.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι πρωτοβουλίες του, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως έχει παρεξηγηθεί η προσέγγισή του και ότι η προσπάθειά του δεν αγκαλιάστηκε από μέρος των εκτελεστών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι η διευθέτηση των προβλημάτων, η ενίσχυση της Φιλαρμονικής και η επιστροφή της στο επίπεδο που βρισκόταν στο παρελθόν.

Ωστόσο, επανέλαβε την άποψή του ότι ορισμένα από τα τρέχοντα ζητήματα δεν θα πρέπει να αναλύονται δημόσια, καθώς, όπως προειδοποίησε, μια τέτοια συζήτηση ενδέχεται να προκαλέσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις, οι οποίες τελικά θα αποβούν εις βάρος όλων.

Παρά τις επιφυλάξεις του αντιδημάρχου για τη δημόσια συζήτηση των επιμέρους ζητημάτων, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Αναφερόμενος στη γνωμοδότηση που έχει προσκομίσει το σωματείο εργαζομένων, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι περιλαμβάνει παραμέτρους για τις οποίες διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτησή του για τα μαθήματα που πραγματοποιούνταν επί δεκαετίες στη Δημοτική Φιλαρμονική.

Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα ποια ήταν τελικά η ουσιαστική συμβολή αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην ενίσχυση της μπάντας και πόσοι από τους μαθητές που εκπαιδεύτηκαν εντάχθηκαν στη συνέχεια στο βασικό μουσικό της σχήμα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο τελευταίος μαθητής που προωθήθηκε στην κεντρική μπάντα εντάχθηκε πριν από 17 χρόνια, παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, υπήρξαν στο μεταξύ αρκετοί αξιόλογοι εκτελεστές που δεν αξιοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Η συγκεκριμένη αναφορά έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της μουσικής εκπαίδευσης κατά το παρελθόν, αλλά και για τη σύνδεσή της με τη στελέχωση της Φιλαρμονικής.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι το θέμα των μαθημάτων θα επανεξεταστεί από τον νέο αρχιμουσικό, ο οποίος θα αξιολογήσει τον τρόπο διεξαγωγής τους και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να οργανώνονται.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης κυριάρχησαν τα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα, αλλά και η αναζήτηση ευθυνών για τη σημερινή κατάσταση της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός, εκτίμησε ότι οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό της Φιλαρμονικής συνδέονται άμεσα με την οικονομική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Κατά την άποψή του, η καταβολή των ποσών που δικαιούνται νόμιμα οι μουσικοί αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκτόνωση της έντασης και την επίλυση των προβλημάτων.

Από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η Χριστίνα Καντζιλιέρη επέρριψε ευθύνες στις τελευταίες δημοτικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι επέτρεψαν να διαιωνίζεται η συγκεκριμένη κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά τα προβλήματα.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή της, δεν ευθύνονται οι άνθρωποι της Φιλαρμονικής για τη σημερινή εικόνα, αλλά οι χειρισμοί και οι παραλείψεις των διοικήσεων του Δήμου.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη, ο οποίος υποστήριξε ότι μέσα από τη συζήτηση άρχισαν να αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παρελθόν της Φιλαρμονικής.

Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά την έκφραση ότι «άνοιξε το καπάκι», σημείωσε πως έρχονται πλέον στο φως καταστάσεις οι οποίες, κατά την εκτίμησή του, ήταν γνωστές εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «χοντρό παιχνίδι» που γινόταν επί μακρόν γύρω από τη λειτουργία της Φιλαρμονικής, αποδίδοντας ευθύνες στις τελευταίες δημοτικές αρχές.

Όπως υποστήριξε, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν μπορούν να επικαλούνται άγνοια, καθώς υπήρχαν πρόσωπα της ίδιας δημοτικής παράταξης που είχαν γνώση της κατάστασης και βρίσκονταν παρόντα και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Ο κ. Τζαμουράνης ζήτησε να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, επιμένοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα της γνωμοδότησης που προσκόμισε το σωματείο.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια εάν η δημοτική αρχή αποδέχεται τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση ή όχι, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη βάση για τις επόμενες κινήσεις.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο προτίθεται να κινηθεί η δημοτική αρχή παρουσίασε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Φιλαρμονικής πρέπει να λαμβάνουν στο ακέραιο όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ίδιος διαχώρισε τις νόμιμες αποδοχές από τις πρόσθετες ώρες ή εμφανίσεις, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε επιπλέον πρόβλεψη αποτελεί επιλογή της δημοτικής αρχής και θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και οι μουσικοί έχουν την αντίστοιχη υποχρέωση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και να προσφέρουν ποιοτικό μουσικό έργο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η πόρτα του παραμένει ανοιχτή τόσο προς το Σωματείο Εργαζομένων όσο και προς κάθε μέλος της Φιλαρμονικής ξεχωριστά, επισημαίνοντας την ανάγκη να επικρατήσει κλίμα συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους ανθρώπους της Φιλαρμονικής να «κλείσουν τα αυτιά τους» σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ, ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Σημαντικές εξελίξεις προανήγγειλε η δημοτική αρχή αναφορικά με την οργανωτική και καλλιτεχνική λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ο Σαράντος Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι ο Δήμος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με αρχιμουσικό εγνωσμένου κύρους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η παρουσία του θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Φιλαρμονικής και στην επαναφορά της στο επίπεδο που επιθυμεί η δημοτική αρχή.

Αντίστοιχα, ο Θανάσης Βασιλόπουλος επιβεβαίωσε ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία προσωπικότητα που αναμένεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη νέα προσπάθεια.

Παράλληλα, ο δήμαρχος προανήγγειλε αλλαγές στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Φιλαρμονικής.

Στο πλαίσιο των οργανωτικών παρεμβάσεων, ανέφερε ότι προβλέπεται να προκηρυχθεί και θέση τμηματάρχη, ώστε να υπάρξει η αναγκαία διοικητική οργάνωση.

Σε ό,τι αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ο κ. Βασιλόπουλος γνωστοποίησε ότι ο Δήμος αναμένει απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της.