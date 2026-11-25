Τις απόψεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη δόμηση στους στάσιμους οικισμούς της Δυτικής Μάνης ζητεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη μεταβατική ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στο έγγραφο της 23ης Νοεμβρίου, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ διατυπώνει την άποψη ότι το ειδικό καθεστώς του 1982 παραμένει σε ισχύ. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αξιολογεί θετικά την απάντηση και εκτιμά ότι ενισχύει τη θέση του για τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας σε γήπεδα που έχουν πρόσβαση μέσω δουλείας διόδου.

Το προεδρικό διάταγμα της 6ης Δεκεμβρίου 1982 (ΦΕΚ 588/Δ/1982) καθορίζει ειδικούς όρους δόμησης σε ακτίνα 800 μέτρων από το κέντρο οικισμών που είχαν λιγότερους από 500 κατοίκους στην απογραφή του 1981, παρουσίαζαν τάσεις πληθυσμιακής συρρίκνωσης και πληρούσαν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του διατάγματος. Η υπαγωγή κάθε οικισμού γίνεται με απόφαση νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η υπηρεσία του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οικισμοί στους οποίους εφαρμόζεται το διάταγμα και σημειώνει ότι στη σχετική αλληλογραφία απουσιάζει αναφορά σε συγκεκριμένη νομαρχιακή απόφαση υπαγωγής. Παραπέμπει επίσης στον Κώδικα Χωροταξίας Πολεοδομίας, ο οποίος προβλέπει ότι η εφαρμογή του παλαιού καθεστώτος παύει για κάθε οικισμό μετά τη δημοσίευση του νέου διατάγματος οριοθέτησής του ή εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οικισμός δεν πληροί τα κριτήρια οριοθέτησης.

Στην απάντησή της η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού παραπέμπει στο άρθρο 3 του διατάγματος, που καθορίζει το ελάχιστο εμβαδόν, τις διαστάσεις και τους λοιπούς όρους για την ανέγερση κατοικίας, καθώς και στο άρθρο 7, που προβλέπει κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση από κοινόχρηστο χώρο κατά τη δημιουργία νέων γηπέδων.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης χαρακτηρίζει την απάντηση σημαντικό βήμα και ερμηνεύει την αναφορά στα δύο άρθρα ως δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας στη ζώνη των 800 μέτρων ακόμη και σε γήπεδο όπου η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω δουλείας διόδου. Η υπηρεσία του ΥΠΕΝ επικαλείται επίσης την απόφαση 350/2024 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απαίτηση προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στο έγγραφο παραμένει αδιευκρίνιστο αν η δουλεία διόδου αρκεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας στα επίμαχα γήπεδα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καλείται να διατυπώσει τις απόψεις της αφού εξετάσει την αλληλογραφία, τη νομολογία και τα δεδομένα της περιοχής. Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρει το ΥΠΕΝ είναι εκείνες όπου η ζώνη των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού επικαλύπτεται με τη ζώνη των 500 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Μάνης: “Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Μάνης έχει ως σταθερή προτεραιότητα την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, τη διατήρηση του πολύτιμου φυσικού και οικιστικού του αποθέματος, τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εργάζεται συστηματικά για την αντιμετώπιση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την άρση της αβεβαιότητας που επηρεάζει τις ιδιοκτησίες τους.

Σημαντικό βήμα στη θεσμική διεκδίκηση του Δήμου Δυτικής Μάνης για τη διασφάλιση της δυνατότητας δόμησης στους στάσιμους οικισμούς της περιοχής αποτελεί το πρόσφατο έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του Δήμου και επιβεβαιώνουν τη σημασία της παρέμβασής του, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και την ανάγκη να μπει τέλος στην πολεοδομική εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα, το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος της 6ης Δεκεμβρίου 1982 (ΦΕΚ 588/Δ/1982) που καθορίζει τους όρους δόμησης στη ζώνη των 800 μέτρων των οικισμών που υπάγονται σε αυτό, εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα και με τη ρητή υπηρεσιακή θέση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 1982

«Ειδικότερα δε, προκειμένου για ανέγερση οικοδομών για χρήση κατοικίας, τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι δομήσεως των γηπέδων μέσα στη ζώνη των 800 μέτρων των εν λόγω οικισμών, ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ/τος αυτού. Επιπλέον, με το άρθρο 7, ορίζεται ότι “κατά τη δημιουργία νέων γηπέδων ... πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα γήπεδα κυκλοφοριακή εξυπηρέτησή τους από κοινόχρηστο χώρο».

Η παραπάνω αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καθίσταται σαφές ότι στην ακτίνα των 800 μέτρων μπορείς να αναγείρεις κατοικία ακόμη και με πρόσβαση από δίοδο δουλείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν η Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ενωμένα, με συντονισμένες παρεμβάσεις και συνεργασία με την πολιτική εκπροσώπηση και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, μπορεί να διεκδικεί αποτελεσματικά λύσεις για ζητήματα που αφορούν στο μέλλον και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.

Ειδικότερα, ευχαριστεί:

Τον Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτο Χρυσομάλλη, για την πρωτοβουλία και την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίηση της συνάντησης με την Υφυπουργό, Μαριλένα Σούκουλη, καθώς και για την κοινοβουλευτική του παρέμβαση μέσω της κατάθεσης σχετικής ερώτησης στη Βουλή.

Τον Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Περικλή Μαντά για την κοινοβουλευτική του παρέμβαση και την κατάθεση σχετικής ερώτησης.

Τον Μεσσήνιο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλο, για την ενημέρωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το ζήτημα.

Τον Βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση, για την ανάδειξη του ζητήματος μέσω κοινοβουλευτικής παρέμβασης και της κατάθεσης σχετικής ερώτησης στη Βουλή.

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην ανάδειξη του θέματος.

Τη Διοίκηση και τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς στους οποίους απευθύνθηκε, για την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην αναζήτηση μιας θεσμικής και νομικά τεκμηριωμένης λύσης.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να εργάζεται για την οριστική αντιμετώπιση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, με στόχο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών, την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος».