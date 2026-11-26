Εξι προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.947.460,35 ευρώ ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας για υποβολή στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ταϋγέτου.

Οι προτάσεις αφορούν αναπλάσεις οικισμών, τη δημιουργία δύο εκθεσιακών χώρων και την αναβάθμιση των υποδομών πεζοπορίας, ποδηλασίας και τουριστικής πληροφόρησης.

ΟΙ ΕΞΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

-Βιοκλιματικές αναπλάσεις στους οικισμούς – 1.583.522,21 ευρώ: Η μελέτη προβλέπει παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, με πλακοστρώσεις και χρήση υλικών που πληρούν τις προδιαγραφές της πρόσκλησης. Από το συνολικό ποσό, τα 83.522,21 ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από δημοτικούς πόρους.

-«Αλαγονία Ecomuseum» – 450.000 ευρώ: Η πρόταση για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στην Αλαγονία περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, διαμόρφωση και εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου, καθώς και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

-Λαογραφικό Μουσείο Λαδά – 300.000 ευρώ: Η πρόταση περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, διαμόρφωση και εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Ο προϋπολογισμός διορθώθηκε από περίπου 329.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ.

-Δίκτυο μονοπατιών – 145.526,40 ευρώ: Η μελέτη για τη βελτίωση και ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου προβλέπει καθαρισμό και χαρτογράφηση των μονοπατιών, καθώς και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, κατεύθυνσης και ενημέρωσης των πεζοπόρων.

-Θεματικές τουριστικές διαδρομές – 280.086,74 ευρώ: Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις διαδρομές ορεινής ποδηλασίας συνολικού μήκους 56,9 χιλιομέτρων, δύο διαδρομές ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου συνολικού μήκους 10,13 χιλιομέτρων και αναβάθμιση του Αναρριχητικού Πάρκου Νέδουσας. Προβλέπονται επίσης δίγλωσση ψηφιακή ξενάγηση και διαδραστικός χάρτης για τις θεματικές διαδρομές.

-Ψηφιακά σημεία πληροφόρησης και σημεία θέας – 188.325 ευρώ: Η μελέτη προβλέπει πέντε υπαίθριους διαδραστικούς σταθμούς για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις διαδρομές και τα σημεία ενδιαφέροντος. Προβλέπει επίσης πέντε ξύλινα κιόσκια για στάση, ανάπαυση και θέα κατά μήκος των ορεινών διαδρομών.

Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι οι προτάσεις διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και ότι με τις εγκρίσεις αυτές ουσιαστικά ανοίγει ο κύκλος των αναπλάσεων. Πρόσθεσε ότι αναμένονται νέες προσκλήσεις και ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει χρηματοδότηση και για δράσεις πολιτικής προστασίας και κοινωνικής στήριξης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης χαρακτήρισε υπερβολική, με βάση τα σημερινά δεδομένα στον Ταΰγετο, την έμφαση στα ψυχρά υλικά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις είναι κυρίως σημειακές και εξέφρασε την ανησυχία ότι δύσκολα θα αλλάξουν συνολικά την εικόνα των χωριών. Με αφορμή το «Αλαγονία Ecomuseum», τόνισε ότι τέτοιες δομές χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό ώστε να λειτουργούν σταθερά, ενώ έκρινε υπερβολικά ορισμένα από τα ποσά που προβλέπουν οι μελέτες.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης εξήγησε ότι η επιλογή των υλικών συνδέεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος και ανέφερε ότι για τις πλακοστρώσεις θα χρησιμοποιηθούν φυσικές πλάκες τοπικής προέλευσης. Ο κ. Τζαμουράνης κράτησε επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι εφικτή η προμήθειά τους.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου αναγνώρισε ότι τα έργα που μπορούσαν να ενταχθούν θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και εκτίμησε ότι έως τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει προχωρήσει το 90% έως 95% των πράξεων της στρατηγικής. Αναφερόμενος στη συνάντηση στην Τρίπολη για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ και στην πιθανή ενσωμάτωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υπογράμμισε ότι τα νέα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν και τις ανάγκες των χωριών, με μελέτες για την προσβασιμότητα και τις υποδομές. Για τη λειτουργία των χώρων, ανέφερε ότι κάτοικοι και εκπαιδευτικοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμβάλουν, ενώ την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος.

Για το Μουσείο Εθίμου Ευετηρίας στη Νέδουσα, ο κ. Παπαευσταθίου ανέφερε ότι η αρχική πρόταση χρηματοδότησης απορρίφθηκε για τεχνικούς λόγους και ότι έχουν δρομολογηθεί μελέτες για άλλο κτίριο στο κέντρο του χωριού. Ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στην αγορά του κτιρίου ακόμη και χωρίς νέα πρόσκληση χρηματοδότησης.

Η πρόταση για τη δημιουργία Υπαίθριων Μουσείων στον Ταΰγετο έμεινε εκτός των εγκρίσεων της συνεδρίασης. Ο Δήμος θα επιδιώξει να την υποβάλει έως τη λήξη της προθεσμίας, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.