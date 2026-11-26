Ολα αυτά έγιναν στη συζήτηση του θέματος που έθεσε η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου για άμεση επανεξέταση και λήψη απόφασης για κατάργηση των αυξήσεων των τιμολογίων ύδρευσης- αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ καθώς και για προστασία των δημοτών και των επαγγελματιών από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις. Επίσης, να εκφράσει ο δήμος δημόσια την αντίθεσή του στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού και να διεκδικήσει άμεσα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη του χρέους της ΔΕΥΑΤ από το ρεύμα και για έργα υποδομής.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η συζήτηση έγινε παρουσία δεκάδων πολιτών που είχαν κατακλύσει την αίθουσα, διαμαρτυρόμενοι για τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν δει στους λογαριασμούς που τους φτάνουν. Στη διάρκεια της συζήτησης το κλίμα γενικά ήταν τεταμένο, αλλά η κατάσταση ξέφυγε τελείως όταν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση της κ. Τσιγκάνου για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε επικυρώσει την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ για αυξήσεις των τελών.

Υπέρ της πρότασης της, ψήφισαν τα μέλη της αντιπολίτευσης και οι δύο ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ κατά της πρότασης οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα την πρόταση και τοποθέτηση του Δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, πως δεν μπορεί να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση (σημειώνοντας ότι είναι παράβαση καθήκοντος), ζητώντας επίσης προθεσμία ενός μήνα για να πάει στους υπουργούς και να προσπαθήσει για τη μείωση των τελών κάνοντας κάποιες ενέργειες που αυτός κρίνει απαραίτητες.

Αποκορύφωμα της έντασης, όπου χρειάστηκε η επέμβαση των ψύχραιμων ήταν οι λεκτικοί διαπληκτισμοί του αντιδημάρχου Οικονομικών Σωτήρη Μπακούρου με μέλη της Αυτοοργανώμενης Συνέλευσης Κυπαρισσίας «Κατά Σαδδουκαίων». Τελικά με 8 υπέρ και 12 κατά η πρόταση για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης δεν πέρασε.

Σε ότι αφορά το θέμα με τις αυξήσεις των τελών της ΔΕΥΑΤ από την αντιπολίτευση ασκήθηκε έντονη κριτική προς τη Δημοτική Αρχή, καταλογίζοντας της ευθύνες για τις αυξήσεις αυτές που τις απέδωσε στο τρόπο διοίκησης της κάνοντας λόγω για ανεπάρκεια, υπογραμμίζοντας πως η ΔΕΥΑΤ χρωστά 6 εκ. και αυτά καλούνται να τα πληρώσουν οι πολίτες. Επίσης πολίτες που παρενέβησαν επισήμαναν ότι τα τέλη είναι αβάσταχτα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά, αλλά και πως το νερό είναι αγαθό που θα πρέπει να φτάνει σε όλους χωρίς υπέρογκες χρεώσεις. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής τόσο ο Δήμαρχος Γεώργιος Λεβεντάκης όσο και ο πρόεδρος της ΔΕΑΥΤ Βασίλης Τζανέτος, τόνισαν το χρέος έχει δημιουργηθεί από την τεράστια αύξηση που έχει γίνει στο ρεύμα που όπως είπαν είναι της τάξεως του 400% , ενώ ο Δήμαρχος ζήτησε να του δώσουν περιθώριο ένα μήνα να χειριστεί το θέμα για να προσπαθήσει για μείωση, αν δεν γίνει τίποτα, είπε, να πάμε όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Ωστόσο οι θέσεις που εκφράστηκαν από τη συμπολίτευση δεν φάνηκε να πείθουν την αντιπολίτευση και το κοινό που ζητούσε άμεση ανάκληση της προηγούμενης απόφασης που επικύρωσε την αύξηση των τελών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένταση υπήρξε και με το δικηγόρο Ηλία Γιαννόπουλο εκπροσωπώντας τη κίνηση «Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας» όταν δεν του δόθηκε ο λόγος, ωστόσο κατέθεσε υπόμνημα με 400 ηλεκτρονικές υπογραφές διαμαρτυρίας και όπως ανέφερε άλλες 500 υπογραφές έχουν μαζευτεί από τη Συλλογικότητα «Κατά Σαδουκαίων».

Στις τοποθετήσεις που έγιναν η Κατερίνα Τσιγκάνου στην εισήγηση της μεταξύ άλλων τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχει εκδηλωθεί έντονη και απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτηση από δημότες,επαγγελματίες, συλλόγους, φορείς και σωματεία της Τριφυλίας για τις υπέρογκες χρεώσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στα νέα τιμολόγια προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις σε αρκετές κλίμακες κατανάλωσης, ενώ ξεκινά η τιμολόγηση από το πρώτο κυβικό, πράγμα που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά στα χωριά καθώς και τους μικροεπαγγελματίες Επίσης προβλέπεται και διαδοχική αναπροσαρμογή των τιμών έως και το 2029. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται πάγιο τέλος αλλά και το ειδικό τέλος της οδηγίας της ΕΕ για την «ανάκτηση κόστους» όπως αναφέρεται.

Ανέφερε επίσης τις επιπλέον χρεώσεις που γίνονται στα τιμολόγια, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες δικαιολογημένα αγανακτούν λέγοντας «εκτός όλων των άλλων θα πληρώσουμε και την χρόνια κακοδιαχείριση της ΔΕΥΑΤ»; Οι αυξήσεις που έγιναν στο νερό είναι δυσβάσταχτες, είναι υπερβολικές και παράλογες Είναι κυρίως άδικες γιατί ποια κοινωνική ανάγκη τις επέβαλε; Ποια λαϊκή ανάγκη εξυπηρετούν για να τις δεχτούμε; Εμείς εδώ ως δημοτικό συμβούλιο, αυτή την υποχρέωση δεν έχουμε; Γι αυτό δε μας ψήφισαν οι συνδημότες μας; Για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους .η μήπως έχουν άλλες ανάγκες όσοι ψήφισαν τη μια παράταξη ¨η την άλλη; Δεν αρκεί να λέτε κ. Δήμαρχε ,ότι τις αυξήσεις τις επιβάλει η ΡΑΑΕΥ. Ότι δήθεν δεν θα πάρει διαχειριστική επάρκεια η ΔΕΥΑΤ και δεν θα μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αν δεν αυξηθούν τα τιμολόγια

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Κλείνοντας κατέθεσε την πρόταση προς ψήφιση: Την κατάργηση των αυξήσεων που επιβλήθηκαν για το 2026. Την άμεση επανεξέταση και ουσιαστική μείωση των τιμολογίων ύδρευσης αποχέτευσης. Να αφαιρεθούν τα πρόσθετα τέλη όπως το πολιτιστικό. Να μην εφαρμοστούν περαιτέρω αυξήσεις για τα έτη 2027-29. Να αφαιρεθεί ο ΦΠΑ από το νερό. Να εκφράσει ο Δήμος δημόσια την σαφή αντίθεση του στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού. Να διεκδικήσει ο Δήμος άμεσα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη του χρέους από το ρεύμα και για έργα υποδομής .Να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό η ΔΕΥΑΤ.

“ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ”

Απαντώντας ο κ. Λεβεντάκης τόνισε πως εφαρμόζουν αυτά που τους ήρθαν από το νόμο. Δεν είμαι υπέρ των αυξήσεων και κανένας δήμαρχος στην Ελλάδα δε θέλει αυξήσεις , η ΔΕΗ όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 400%. Ζήτησε ένα μήνα προθεσμία για να επιδιώξει μειώσεις στα τέλη και όπως είπε στη συνέχεια της συζήτησης αν δεν υπάρξει λύση το κάλεσμα θα το κάνω εγώ. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε λόγο στα έργα που έχουν γίνει επί θητείας του για την βελτίωση των υποδομών στο τομέα της ύδρευσης.

Από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης η επικεφαλής Χάιδω Παναγιωτόπουλου χαιρέτησε την παρουσία του κόσμου και όπως είπε θα πρέπει να είναι συνέχεια στα Δημοτικά Συμβούλια και όχι μόνο όταν θίγεται η τσέπη του. Επισήμανε πως είναι κάθετα αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση του νερού και πως πρέπει να περάσουν πάνω από τα πτώματα μας για να το ιδιωτικοποιήσουν. Η ΡΑΑΕΥ, είπε, έχει δημιουργηθεί για να ελέγχει τα οικονομικά των ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδας γιατί οι Δήμοι δεν τα κατάφερναν και μετά ενδεχομένως να θέλουν να μας φέρουν και την ιδιωτικοποίηση. Οι αυξήσεις είπε είναι απαράδεκτες, ο κόσμος στα σπίτια και τις επιχειρήσεις καλείτε να πληρώσει υπέρογκα ποσά, δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου προς τους πολίτες. Ενώ επισήμανε ότι δεν μπορούν να χρεώνονται τέλη όπως των όμβριων για περιοχές που δεν έχουν δίκτυα.

Ζήτησε να παρθεί μια απόφαση ανάκληση ή τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης και να δει ο δήμος τι μειώσεις μπορεί να κάνει και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη διαδικασία που απαιτείτε.

Τέλος σημείωσε πως πρέπει να δούμε γιατί φτάσαμε να έχουμε τέτοιες αυξήσεις, γιατί μας τις επέβαλαν οι ελεγκτές, υπήρξε ανικανότητα να διαχειριστούν τις οφειλές της ΔΕΥΑΤ οι διοικούντες, προς τη ΔΕΗ προς τους ιδιώτες προς το Δημόσιο, πέρασαν προγράμματα χωρίς να τα εκμεταλλευτείτε. Μα το δήμαρχο να παρεμβαίνει λέγοντας πως “αυτά που λέτε δε στέκουν, ούτε μπορούμε να πάρουμε απόφαση, θα πρέπει να κάνουμε τα νόμιμα”.

Ο ΔΣ Παναγιώτης Τσαφαράς σημείωσε πως με την απόφαση που έχει παρθεί εσπευσμένα καταργείται το πάγιο που υπήρχε και υπάρχει χρέωση από το πρώτο κυβικό. Αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει και τόνισε πως πρέπει να δουν τη δυνατότητα που υπάρχει για μείωση. Ενώ ανέφερε πως σε λογαριασμό με αξία νερού 50 ευρώ ο λογαριασμός που του φτάνει είναι 130 ευρώ. Επίσης χαρακτήρισε υπερβολικό το τέλος όμβριων.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Βασίλης Τζανέτος τόνισε πως όταν αυξήθηκε η ΔΕΗ δεν φώναξε κανένας και έχει αυξηθεί 400%. Σημείωσε πως η αναπροσαρμογή που θα γίνει τα επόμενα χρόνια δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι προς τα επάνω. Στη συνέχεια τόνισε πως αν η ΔΕΥΑΤ δεν πάρει διαχειριστική επάρκεια σαν ΔΕΥΑΤ είναι τελειωμένοι, προσπαθούμε να δουλέψουμε και να απορροφήσουμε προγράμματα υποστελεχωμένοι, είμαστε οι μόνοι, είπε, που κοιτάξαμε το πρόβλημα κατάματα. Για το τέλος όμβριων ψάχνουμε να δούμε να καταργηθεί στα εκτός οικισμών. Επανερχόμενος στη ΔΕΗ επισήμανε πως η ΔΕΥΑΤ χρεώνεται με οικιακό τιμολόγιο 0,28-0,34 όταν το βιοτεχνικό είναι 0,06. Σχετικά με τα τιμολόγια είπε δεν έχουμε επαναπαυτεί κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο και πως δεν θα πάνε προς τα πάνω.

Πολίτης που έκανε παρέμβαση τόνισε πως αν ΔΕΥΑΤ κάθε χρόνο μπαίνει μέσα γιατί να πληρώνουμε τον πρόεδρο.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε πως ο δήμαρχος βρήκε 100 αντλιοστάσια διαλυμένα σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει από τη πλευρά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση της κατάστασης στην ύδρευση, καταλήγοντας πως κανένας δε θέλει την αύξηση των τελών.

Ο ανεξάρτητος ΔΣ Γιάννης Φιλντίσης που για μικρό χρονικό διάστημα είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, τόνισε πως είναι αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση του νερού, αναλαμβάνει, είπε, τις ευθύνες του και το λάθος του να ψηφίσει τις αυξήσεις. Πρέπει ανέφερε να μας εξηγήσετε πως καταφέρατε σε 7 χρόνια να καταχρεώσετε την υπηρεσία ύδρευσης, αφού αποδεδειγμένα το 2019 ήταν αρκετά κάτω από το 1 εκ. Η απάντηση, είπε , είναι απλή αδιαφορία και ανεπάρκεια. Αναφέρθηκε σε προτάσεις που είχε υποβάλει αλλά καμία δεν είχε εισακουστεί.

Ο ΔΣ Βασίλης Αγγελόπουλος ανέφερε πως είχαν διαφωνήσει και είχαν ψηφίσει κατά των αυξήσεων με επιχειρήματα. Ο Δήμαρχος και η ΔΑ έχουν την πλειοψηφία και αποφασίζουν, σημειώνοντας πως και η αντιπολίτευση έχει θέση στο συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ και οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να παίρνονται ομόφωνα, αν και οι ίδιοι σαν παράταξη έχουν αποκλειστεί. Μίλησε για προτάσεις που έχουν καταθέσει για μείωση του ενεργειακού κόστους και ζήτησε να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα.

Παρέμβαση έκανε και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης εστιάζοντας στο ρόλο της Περιφέρειας λέγοντας πως δυστυχώς η Περιφέρεια δείχνει να μη γνωρίζει ότι υπάρχει Τριφυλία. Πρέπει είπε να διεκδικηθούν από τη Περιφέρεια βοήθεια για καλύτερες υποδομές για να μην υπάρχουν και αυξήσεις στο νερό. Η ένταξη στη ΡΑΑΕΥ είπε είναι μεγάλο λάθος.

Ο ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΟ

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Λεβεντάκης τόνισε πως “ο κ. Πτωχός δεν έχει να παρουσιάσει ότι μας έδωσε 100.000 για ένα δρόμο ή μας έδωσε κάποιο έργο, μας υποσχέθηκε μόνο την ανάπλαση του λιμανιού και έχουμε μείνει στην υποσχετική”. Δεν μπορώ να ξέρω, είπε, γιατί σε άλλους δήμους μπορεί και δίνει και εδώ δεν μπορεί. Δεν έχει ανοίξει τρία χρόνια κανένα πρόγραμμα και δεν μας έχει καλέσει για κανένα πρόγραμμα. Ενώ ανέφερε ότι 800 χιλιάδες αφαιρέθηκαν από έργο της πλατείας Φιλιατρών.

Ακολούθησε η επεισοδιακή διαδικασία ψηφοφορίας και προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Κ.Μπ.