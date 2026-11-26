Με φωταγωγήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων στην πόλη και τις κοινότητες και εκδηλώσεις των δημοτικών σχολών της Κ.Ε. Φάρις, η Καλαμάτα μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς.

Αύριο στις 8 μ.μ., καιρού επιτρέποντος, θα φωταγωγηθεί το δέντρο στην κεντρική πλατεία, όπου θα ακολουθήσει συναυλία με τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Κώστα Καραφώτη.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να στηρίξουν την τοπική αγορά. Ανέφερε ότι ο Δήμος κατάρτισε το πρόγραμμα με φορείς της πόλης, με δράσεις και στις κοινότητες. Στην κεντρική πλατεία, πρόσθεσε, επιστρέφουν τα γιορτινά σπιτάκια και το δωρεάν καρουζέλ για όλα τα παιδιά.

Ο πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις, Παντελής Δρούγας, είπε ότι η παραλαβή των φυσικών δέντρων ολοκληρώθηκε εγκαίρως και με επιτυχία χάρη στη συνεργασία των φορέων. Χαρακτήρισε τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Κώστα Καραφώτη καταξιωμένους καλλιτέχνες και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η συναυλία τους θα γεμίσει την πλατεία και θα δώσει τον εορταστικό τόνο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου, Στάθης Γυφτάκης, εξήγησε ότι οι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν θα αναδείξουν τη δουλειά των μαθητών. Υπενθύμισε ότι η Παιδική και η Νεανική Χορωδία θα τραγουδήσουν στη φωταγώγηση στο λιμάνι και κάλεσε τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στις εκδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας την τέχνη διέξοδο απέναντι στην παιδική παραβατικότητα.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού, Θώμη Σταμούλη, συνέδεσε τα ανοιχτά μαθήματα που θα γίνουν στο Μέγαρο Χορού με την ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου. Γονείς και κηδεμόνες θα παρακολουθήσουν όπως είπε μέρος των μαθημάτων και θα δουν την πρόοδο των παιδιών τους.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, παρουσίασε την έκθεση «Γράφοντας με χρώματα» στο Μέγαρο Χορού, με έργα 300 σπουδαστών. Όπως είπε, το πρόγραμμα του πρώτου τριμήνου συνδέθηκε για πρώτη φορά με την έκθεση «Κιβωτός λόγου, τέχνη και γραφή». Οι σπουδαστές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μέγαρο Χορού και άντλησαν έμπνευση για τα έργα τους.

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκτός από την αυριανή συναυλία, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., τη φωταγώγηση στην πλατεία 23ης Μαρτίου θα συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική και θα ακολουθήσει η συναυλία «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Μελωδίες στο Φως του Δέντρου» από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην προκυμαία του λιμανιού της Καλαμάτας θα τραγουδήσουν η Παιδική και η Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., η φωταγώγηση στον χώρο της Διοκλής Α.Ε., στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Νέας Εισόδου, θα πλαισιωθεί από τη χορωδία του Α΄ ΚΑΠΗ Καλαμάτας και παραδοσιακούς χορούς του Συλλόγου «Ελπίδα» Άριος.

Η κεντρική εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, «Μια Κυριακή στο Μέγαρο – Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες», θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού. Στις 12 το μεσημέρι εμφανίζονται οι αριστούχοι, και στις 7 μ.μ. τα μουσικά σύνολα και οι χορωδίες.

Τα ανοιχτά μαθήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού θα γίνουν από τις 16–23 Δεκεμβρίου στην Εναλλακτική Σκηνή (Black Box) του Μεγάρου Χορού.

Η έκθεση «Γράφοντας με χρώματα» θα φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, σχεδίου και αγιογραφίας, καθώς και εγκαταστάσεις. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα σε εργαστήριο χριστουγεννιάτικης κάρτας. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ..

«ΤΟ ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ», ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στις 4.30 μ.μ., στη Σκακιέρα του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, το Μουσικό Σχολείο και η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Πολικό Εξπρές». Στην Κεντρική Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου, θα τραγουδήσει η Παιδική Χορωδία του Καλλιτεχνικού Στεκιού και την παραμονή των Χριστουγέννων, την ίδια ώρα, η Αυτοσχέδια Σκηνή παρουσιάζει το κουκλοθέατρο «Τα Χριστούγεννα του Πινόκιο». Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην προκυμαία του λιμανιού παρουσιάζεται το «Ζήσε τη μαγεία» με τον Van Dane, από την ομάδα Polis Art Events. Στις 26 και 31 Δεκεμβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο αναψυκτήριο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων θα γίνουν παιχνίδια, ζωγραφική, χορός και μουσική για παιδιά.

Στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, η Παιδική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας παρουσιάζει τις «Ιστορίες για να σπάτε πλάκα» του Τζιάνι Ροντάρι, με πρεμιέρα στις 23 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. και παραστάσεις στις 27 Δεκεμβρίου και στις 3 και 10 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. Στον ίδιο χώρο, η Κεντρική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανεβάζει τη «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Αλεξέι Αρμπούζοφ, με πρεμιέρα στις 3 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. και παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

Παράλληλα, με μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής και παραδοσιακά κεράσματα θα συνεχιστούν οι φωταγωγήσεις στις γειτονιές και τις κοινότητες. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 4 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., στο Πάρκο Τσέπης Γιαννιτσανίκων με τον Σύλλογο «Φαραί Γιαννιτσανίκων». Στις 5 Δεκεμβρίου ακολουθούν η Μικρή Μαντίνεια στις 6 μ.μ., με κεράσματα από τους «Μαντιναίους» και μελωδίες από το κατηχητικό του Προφήτη Ηλία, και το Ασπρόχωμα στις 7 μ.μ. Στις 6 Δεκεμβρίου φωταγωγείται η Σπερχογεία στις 6 μ.μ. και στις 11 Δεκεμβρίου το Πάρκο Τσέπης της οδού Τροίας στις 6.30 μ.μ., με τον Σύλλογο «Η Παλιά μας Γειτονιά».

Στις 12 Δεκεμβρίου σειρά έχουν τα Λαίικα στις 6 μ.μ. και το Αριοχώρι στις 7 μ.μ. Στις 13 Δεκεμβρίου ακολουθούν τα Αρφαρά στις 6 μ.μ., ο Άρις στις 7 μ.μ., η Ασπροπουλιά στις 7.30 μ.μ. και η Θουρία στις 8 μ.μ. Στις 14 Δεκεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., ανάβει το δέντρο στη Μικρομάνη.

Στην Άνω Άμφεια, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί στις 26, 27 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 μ.μ., με παιχνίδια, χειροτεχνίες, ζωγραφική, face painting, προβολή ταινίας, παζάρι, κάλαντα, κεράσματα και δώρα από τον Άγιο Βασίλη και το ξωτικό του. Τη διοργάνωση έχουν ο Χορευτικός–Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αμφειείς» και η Τοπική Κοινότητα Αμφείας.

Παράλληλα, στην Κεντρική Πλατεία θα λειτουργούν η εορταγορά στα παραμυθόσπιτα και η αγορά χειροτεχνών στα δεντρόσπιτα. Στην «Πλατεία των Ευχών», που θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, το Σπίτι του Αϊ-Βασίλη θα ανοίγει καθημερινά, από τις 11.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. και από τις 5 έως τις 9 μ.μ. Το Εργαστήρι των Ξωτικών και το Σοκολατόσπιτο θα υποδέχονται σχολεία με κράτηση, από τις 10 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι, και το κοινό από τις 5 έως τις 10 μ.μ. Στα πρωινά εικαστικά εργαστήρια θα συμμετάσχουν και παιδιά του Ειδικού Σχολείου. Στο Σοκολατόσπιτο τα σχολεία θα φτιάχνουν μπισκότα για τους περαστικούς και τα γύρω καταστήματα, ενώ το απόγευμα θα πωλούνται ζεστή σοκολάτα και τσάι του βουνού. Το Σπιτάκι της Ελαιοδώρας θα λειτουργεί Δευτέρα και Πέμπτη από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 μ.μ. και Παρασκευή και Σάββατο από τις 7 έως τις 9 μ.μ. Ο καστανάς θα βρίσκεται στο σπιτάκι ορισμένες ημέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνητό χιόνι τα Σαββατοκύριακα, ξωτικό με ποδήλατο και κοπή βασιλόπιτας στις 3 Ιανουαρίου, στη 1 μ.μ. Για ενημέρωση και τυχόν ακυρώσεις υπαίθριων δράσεων λόγω καιρού, το κοινό μπορεί να συμβουλεύεται την ιστοσελίδα του ΣΕΜ – Messinia Forum ή να καλεί στο 2721 407040.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 12 το μεσημέρι, η Δημοτική Φιλαρμονική θα παίξει κάλαντα σε υπηρεσίες και κοινωφελή ιδρύματα. Στη 1 μ.μ. φτάνει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό η Πρωτοχρονιάτικη Αμαξοστοιχία, σε συνδιοργάνωση της PolisArt ΚοινΣΕπ και του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Στις 10 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία θα εμφανιστούν ο «Εισαγγελέας» Γιώργος Σεντεμέντες και οι K.S.BAND του Καλλιτεχνικού Στεκιού Καλαμάτας, ενώ στις 11.30 μ.μ. θα αρχίσει η εκδήλωση «2027 ευχές» για την υποδοχή του νέου έτους.