Στην έγκριση δαπανών συνολικού ύψους 12.000 ευρώ για εργασίες συντήρησης, επισκευών και καθαρισμού στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις», με στόχο την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Η σχετική εισήγηση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και εργασίες γενικού καθαρισμού και απομάκρυνσης παλαιών ογκωδών υλικών από το πρώτο και το δεύτερο υπόγειο του κτιρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανάγκη καθαρισμού των υπόγειων χώρων του Μεγάρου Χορού. Όπως εξήγησε, στους συγκεκριμένους χώρους έχουν παραμείνει επί πολλά χρόνια διάφορα υλικά, ενώ πλημμύρα που σημειώθηκε είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση λάσπης, καθιστώντας αναγκαίες εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας.

Καθαρισμός 1.200 τ.μ. στα

υπόγεια μετά από πλημμύρα

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, οι εργασίες αφορούν συνολική επιφάνεια περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Στην εγκεκριμένη εισήγηση προβλέπονται 254 ώρες εργασιών για τον γενικό καθαρισμό και την απομάκρυνση των παλαιών ογκωδών υλικών, με προϋπολογισμό 3.465 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πέραν του καθαρισμού των υπογείων, η απόφαση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ύψους 465 ευρώ, καθώς και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις συνολικού κόστους 4.800 ευρώ. Οι τελευταίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικούς ηλεκτρολογικούς πίνακες, την τοποθέτηση και συνδεσμολογία πινάκων ηλεκτρικής παροχής στην Κεντρική Σκηνή και την αντικατάσταση προβολέων και λαμπτήρων σε χώρους εργασίας, στην αίθουσα προβών και στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε δαπάνη 620 ευρώ για την αντικατάσταση ασφαλειοδιακοπτών και ρελέ σε ηλεκτρικό πίνακα που εξυπηρετεί τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου.

Στον τομέα των υδραυλικών εγκαταστάσεων, προβλέπονται εργασίες ύψους 2.650 ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό πίνακα υδροδότησης, τον εντοπισμό διαρροής, την αντικατάσταση 100 μέτρων σωληνώσεων ύδρευσης, παρεμβάσεις στο σύστημα πυρόσβεσης, αντικατάσταση αποχετευτικών σωληνώσεων στο δεύτερο υπόγειο και επισκευές σε καζανάκια και βρύσες.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση υφιστάμενων φθορών και τεχνικών προβλημάτων, την πρόληψη περαιτέρω δυσλειτουργιών και τη διατήρηση των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη λειτουργική κατάσταση.

Τ.Αν.