Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, υπήρξε επί τόπου ενημέρωση για την πρόοδο του συνόλου των εργασιών που υλοποιούνται τόσο από τον Δήμο όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα χρονοδιαγράμματα καθώς και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν δεδομένου ότι κατασκευαστικά οι εργασίες μπαίνουν σε τελικό στάδιο.

Τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, με την εικόνα καθημερινά να αλλάζει και την εκτίμηση ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί προκειμένου σύντομα η ομάδα της Καλαμάτας - που αγωνίζεται στη SuperLeague - να φιλοξενηθεί στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.