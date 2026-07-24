Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Ανάδοχοι σε τρία οδικά έργα

Την ανάδειξη προσωρινού και οριστικών αναδόχων για τρία οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ σε Λακωνία και Αρκαδία ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε για το έργο συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λακωνίας και αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς του.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας της επαρχιακής οδού Άστρους – Λεωνιδίου, επίσης προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε και για την αποπεράτωση της οδικής σύνδεσης των κοινοτήτων Στόλου και Αγιαννή Κυνουρίας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν η πρόσβαση και η σύνδεση των δύο κοινοτήτων.