Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:Φίμωση της αντιπολίτευσης καταγγέλλει ο Σιάτος

Για προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει την περιφερειακή αρχή Πτωχού ο περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας Γιάννης Σιάτος, με αφορμή τη μη συζήτηση επερώτησής του στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, παρά την αρχική συμφωνία ότι θα περιλαμβανόταν στα θέματα που θα συζητούνταν.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Γιάννης Σιάτος αναφέρει ότι είχε καταθέσει τρεις επερωτήσεις πριν από ενάμιση μήνα, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προτεραιότητα με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συμφωνήθηκε να συζητηθούν τέσσερις από τις συνολικά έντεκα επερωτήσεις, μεταξύ των οποίων και μία δική του.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, ενώ άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι πήραν τον λόγο και τοποθετήθηκαν εκτός θέματος χωρίς να διακοπούν από το προεδρείο, όταν έφτασε η σειρά της δικής του επερώτησης, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη μετάβαση στο επόμενο θέμα.

«Πώς γίνεται να υπάρχει χρόνος για τοποθετήσεις εκτός θέματος, αλλά να μην υπάρχει χρόνος για μια επερώτηση που εκκρεμεί εδώ και ενάμιση μήνα και έχει συμφωνηθεί να συζητηθεί;» διερωτάται ο περιφερειακός σύμβουλος.

Ο Γιάννης Σιάτος υποστηρίζει ότι το προεδρείο οφείλει να διαχειρίζεται τον χρόνο των συνεδριάσεων με τους ίδιους όρους για όλους, να τηρεί τη σειρά των επερωτήσεων και να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των συμβούλων.

«Δεν μπορεί οι συμφωνίες να ανατρέπονται την ώρα που πρόκειται να πάρει τον λόγο ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης», επισημαίνει, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση «σαφή ένδειξη μιας προσπάθειας φίμωσης όσων ασκούν ουσιαστική αντιπολίτευση στην περιφερειακή αρχή Πτωχού».

Παράλληλα, τονίζει ότι οι επερωτήσεις αφορούν προβλήματα των πολιτών και αποτελούν βασικό μέσο άσκησης ελέγχου στις αποφάσεις και τις παραλείψεις της διοίκησης.

«Η περιφερειακή αρχή Πτωχού οφείλει να δίνει απαντήσεις. Η αποφυγή της συζήτησης αφήνει τα προβλήματα ανοιχτά και τα ερωτήματα αναπάντητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει επερωτήσεις και να ζητά απαντήσεις από την περιφερειακή αρχή, υπογραμμίζοντας ότι «η φωνή των πολιτών που εκπροσωπώ θα ακούγεται, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους».