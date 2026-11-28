Η προετοιμασία των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση πλημμυρών, χιονοπτώσεων, παγετού και άλλων έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκε στο επίκεντρο της συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε προχθές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026-2027, η επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και η ιεράρχηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Παράλληλα, έγινε αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του 2026, κατά την οποία καταγράφηκε μείωση των καμένων εκτάσεων στην Πελοπόννησο κατά 87% σε σύγκριση με το 2025.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι βασικός στόχος της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, η ενίσχυση του συντονισμού και ο εντοπισμός επιχειρησιακών κενών, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμούς ρεμάτων, έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών και παρεμβάσεις προστασίας από καταπτώσεις πρανών σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπόνηση του master plan αντιπλημμυρικής προστασίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σημειώνοντας ότι επιδίωξη της περιφερειακής αρχής είναι η Πελοπόννησος να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων περιφερειών που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο για την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενιαίου επιχειρησιακού σχεδιασμού, σαφούς κατανομής των αρμοδιοτήτων και συντονισμού των υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη επικαιροποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων «Δάρδανος ΙΙ» για τις πλημμύρες και «Βορέας ΙΙ» για τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, στη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών μέσω του 112.

Έμφαση έδωσε στους καθαρισμούς ρεμάτων, στα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στην ετοιμότητα του μηχανισμού αποχιονισμού και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Επισήμανε επίσης την ενίσχυση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 12 μηχανήματα έργου μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, τα περιστατικά πυρκαγιών στην Πελοπόννησο μειώθηκαν φέτος κατά 3,6%, από 1.054 το 2025 σε 1.016 το 2026, ενώ οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν κατά 87%.

Ο κ. Πτωχός χαρακτήρισε τη φετινή αντιπυρική περίοδο μία από τις καλύτερες στην ιστορία της Πελοποννήσου, ενώ ο κ. Παπαευσταθίου υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας και των συμπερασμάτων της φετινής περιόδου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το 2027.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος αντιστράτηγος Δημήτρης Μπριόλας, ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας, ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Πελοποννήσου Ηλίας Αξιοτόπουλος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Κώστας Μανδρώνης, Βασίλης Σιδέρης, Σωτήρης Μουρίκης, Τάσος Αδαμόπουλος, Στάθης Αναστασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου και Αναστάσιος Σαρδέλης, ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Λάμπρος Τζούμης και ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης.

Συμμετείχαν επίσης αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, στελέχη της Περιφέρειας και των δήμων, αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των δασικών υπηρεσιών, των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.