Από τη στιγμή που ο Ζακ Λακάν διατύπωσε τη θεωρία του, ένας διαρκώς διευρυνόμενος κύκλος ψυχαναλυτών σε διαφορετικές ηπείρους άρχισε να αναζητά και να εφαρμόζει τη σκέψη του σε νέους πολιτισμικούς και κλινικούς χώρους. Το συλλογικό αυτό έργο καταγράφει μαρτυρίες από τον Καναδά έως την Αργεντινή, από την Ασία έως την Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο, σκιαγραφώντας πώς η λακανική θεωρία γίνεται καθοδηγητικό εργαλείο μέσα σε ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια. Η ελληνική έκδοση φωτίζει αυτή τη διαπολιτισμική διαδρομή και ενισχύει το διάλογο μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ψυχαναλυτικής σκηνής.