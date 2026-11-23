Η Ισμήνη μεγάλωσε μακριά από πλούτη, εξουσία και αίγλη, με μοναδικό στήριγμα τη μητέρα της και τα όνειρά της για μια καλύτερη ζωή. Οταν αρχίσει να εργάζεται στον Όμιλο Πελκετζή δεν φαντάζεται ότι το πεπρωμένο της θα αλλάξει για πάντα. Μέχρι τη στιγμή που ο Μελτέμης, ο γοητευτικός πρόεδρος του ομίλου και πολύ μεγαλύτερός της άντρας, μαγνητισμένος από την ομορφιά της, θα της προσφέρει απλόχερα την καρδιά του κι έναν κόσμο που δεν περίμενε ποτέ να γνωρίσει.

Η απρόσμενη άφιξη του Ιάσονα, του ατίθασου μικρού αδελφού του Μελτέμη, θα ταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες και θα ανατρέψει κάθε βεβαιότητα. Η Ισμήνη θα βρεθεί παγιδευμένη σε έναν επικίνδυνο λαβύρινθο ενοχής, επιθυμίας και σιωπηλών εκβιασμών.

Στην έπαυλη Πελκετζή τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Οι τοίχοι ψιθυρίζουν ιστορίες που δεν ειπώθηκαν ποτέ και τα βλέμματα είναι πιο αιχμηρά από λέξεις. Το προσωπικό δεν είναι απλώς υπάλληλοι – είναι οικογένεια. Και σε αυτήν την οικογένεια, η προδοσία έχει πάντα συνέπειες.

Μια γυναίκα που έψαχνε καταφύγιο. Μα η θύελλα που ξέσπασε τα σάρωσε όλα.